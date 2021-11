08.11. Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2021 1. VSV Jahreskongress (ab 13.00 Uhr) 09.11. Alcon: Ergebnis Q3 Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Bobst: Analysten- und Medienanlass (10.30 Uhr) PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 9.30 Uhr) Montana Aerospace: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK UBS: Outlook Schweiz Finance Forum St. Gallen 2021 UBS European Conference 2021 10.11. Alcon: Conf. Call Q3 Barry Callebaut: Ergebnis 2020/21 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2021 Swiss Steel: Ergebnis Q3 Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Barry Callebaut: BMK 2020/21 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 11.11. Zurich Insurance: Update 9Mte SNB: Geldmarkt-Apero (ab 18.30 Uhr) Varia US: Q3-Statement IAZI: MK Immobilienmarkt Schweiz 12.11. Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) LM Group: Ergebnis Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2021 Scienceindustries: Jahres-MK IAZI: Finanz- und Immobilien-Kongress 2021 15.11. Sonova: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30/13.00 Uhr) Allreal: Investorentag Comet: Virtual Capital Markets Day (09.30 - 12.00 Uhr) Dormakaba: Capital Markets Day 16.11. Orascom DH: Ergebnis Q3 On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Twint: MK zu Geschäftsgang/Entwicklung BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q3 17.11. Aryzta: GV Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2020/21 Klingelnberg: Ergebnis H1 Aevis: Umsatz Q3 Swiss Re: Ausblick globaler Wirtschafts- und Versicherungsmarkt Digital Finance Forum Liechtenstein FuW: Strukturierte Produkte Forum 2021 18.11. Holcim: Capital Markets Day Zurich Insurance: Investor Day EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2021 BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik sekundärer Sektor Q3 19.11. Keine Termine 22.11. Julius Bär: Verwaltete Vermögen 10 Mte 23.11. Clariant: Capital Market Day U-blox: Capital Markets Day (ab 14.30 Uhr) 24.11. Inficon: Technology Day (10.00 - 15.00 Uhr) New Value: ao GV (Änderung Firmennamen und Geschäftszweck) CS-CFA Index November 25.11. Swiss Life: Investor Day (ab 13.00 Uhr) Calida: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 MK SGKB: Anlagetrends 2022 26.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Roche: aoGV zu Aktiendeal mit Novartis BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 Seco: BIP Q3 2021 29.11. Aryzta: Umsatz Q1 30.11. KOF: KOF Konjunkturbarometer November Bystronic: Capital Markets Day 01.12. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2021 02.12. Novartis: Capital Markets Day Glencore: Investorentag BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2021 03.12. Keine Termine

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

tp

(AWP)