04.03. Novartis: GV (14.00 Uhr) Calida: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Coltene: Ergebnis 2021, BMK 2021 Comet: Ergebnis 2021, BMK 2021 Emmi: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.00/11.00 Uhr) Schweiter: Ergebnis 2021, BMK 2021 SFS: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30 Uhr) Starrag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) Zug Estates: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) MK SchillingReport 2022 07.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht 2021 Belimo: Ergebnis 2021 Medartis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) SNB: Ergebnis 2021 (definitiv) Tornos: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Belimo: BMK 2021 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 BFS: Logiernächte Januar SNB: Devisenreserven Februar 2022 08.03. Allreal: Ergebnis 2021, BMK 2021 Ascom: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dufry: Ergebnis 2021, BMK 2021 Flughafen Zürich: Ergebnis 2021 (Conf. Call 13.00 Uhr), BMK 2021 Galenica: Ergebnis 2021, BMK 2021 Huber+Suhner: Ergebnis 2021, BMK 2021 Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2021 Swiss Steel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) VP Bank: Ergebnis 2021, BMK 2021 Lindt&Sprüngli: BMK 2021 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Prozess Pierin Vincenz u.a. 09.03. Geberit: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr), BMK 2021 Aevis: Umsatz 2021 Plazza: Ergebnis 2021 Rieter: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) SIX Group AG: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) MK GfK: Studie zum Schweizer Onlinehandel EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis IFZ Fintech Konferenz (ab 13.20 Uhr) Prozess Pierin Vincenz u.a. 10.03. Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2021 Baloise: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.15 Uhr) Cicor: Ergebnis 2021 Evolva: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2022 TX Group: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr), BMK 2021 Bank Avera: BMK 2021 (online) Clientis: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) Espace Real Estate: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Post: BMK 2021 11.03. Zurich Insurance: Publikation Geschäftsbericht 2021 Medacta: Ergebnis 2021 Mikron: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mobilezone: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.15 Uhr) Orell Füssli: Ergebnis 2021 (Webcast 10.00 Uhr) U-blox: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) Oneswissbank: Ergebnis 2021 14.03. Aryzta: Ergebnis H1 Hiag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Hochdorf: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) LGT Bank AG: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.30 Uhr) Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling 15.03. Roche: GV BKW: Ergebnis 2021, BMK 2021 Bystronic: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) Crealogix: Ergebnis H1 Formulafirst: Ergebnis 2021 Komax: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) Metall Zug: Ergebnis 2021 Newron: Ergebnis 2021 Polypeptide: Ergebnis 2021 Sensirion: Ergebnis 2021, BMK 2021 SF Urban: Ergebnis 2021, BMK 2021 Stadler Rail: Ergebnis 2021 SwissBanking: Jahres-MK Tecan: Ergebnis 2021 Vetropack: Ergebnis 2021 V-Zug: Ergebnis 2021, BMK 2021 Minoteries: Ergebnis 2021 Molecular Partners: Ergebnis 2021 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2022 MK CS: Thema Schweizer Arbeitsmarkt BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 16.03. APG SGA: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) BVZ: Ergebnis 2021 Dätwyler: GV (17.00 Uhr) Fundamenta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) Kuros: Ergebnis 2021 Von Roll: Ergebnis 2021 17.03. Swatch: BMK 2021 Swiss Re: Publikation Geschäftsbericht 2021 Aluflexpack: Ergebnis 2021 Asmallworld: Ergebnis 2021 BB Biotech: GV CPH: GV DKSH: GV Swissquote: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2022 18.03. Bachem: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Hilti: BMK 2021 Interroll: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) 19.03. Hypo Lenzburg: GV 21.03. Julius Bär: Geschäftsbericht u. Nachhaltigkeitsbericht 2021 22.03. Partners Group: Ergebnis 2021 Schindler: GV Bell: GV Bellevue: GV Warteck Invest: Ergebnis 2021 (Conf Call 10 Uhr) SNB: Publikation Geschäftsbericht SNB: Zahlungsbilanz Q4 Prozess Pierin Vincenz u.a. 23.03. Swiss Life: Publikation Geschäftsbericht 2021 Autoneum: GV Novavest: GV (ohne physische Teilnahme) SPS: GV (16.00 Uhr) KOF Konjunkturprognose Frühjahr IAZI: Trends, Fakten und Prognosen für CH-Immobilienmarkt (MK 08.00 Uhr) Prozess Pierin Vincenz u.a. 24.03. ABB: GV (ohne physische Teilnahme) Givaudan: GV Cham Group: Ergebnis 2021 Helvetia: Ergebnis 2021 Investis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Meyer Burger: Ergebnis 2021 Zur Rose: Ergebnis 2021 Investis: Media- and Analysts Conference Call LM Group: Ergebnis 2021 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 17. IAZI Real Estate Investment Event 25.03. Edisun Power: Ergebnis 2021 Adval Tech: Ergebnis 2021 28.03. Belimo: GV (17.30 Uhr) 29.03. Adecco: Capital Markets Day Implenia: GV MCH: Ergebnis 2021 Migros: BMK 2021 Peach Property: Ergebnis 2021 Pierer Mobility: GV SGS: GV KOF Consensus Forecast 30.03. Swisscom: GV Bobst: GV (17.00 Uhr) Ina Invest: GV Meier Tobler: GV (ohne physische Teilnahme) Varia US: Ergebnis 2021 (definitiv) Orascom DH: Ergebnis 2021 (vollständig) Salt: Ergebnis 2021 Sportradar AG: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.00 Uhr) Vaudoise: Ergebnis 2021 KOF Konjunkturbarometer März CS-CFA Index März Geneva Watch Week (bis 5.4.) 31.03. Aevis: Ergebnis 2021 Burkhalter: Ergebnis 2021, BMK 2021 Cosmo: Ergebnis 2021 Inficon: GV Intershop: GV Leonteq: GV Perfect Holding: Ergebnis 2021 Poenina: Ergebnis 2021, BMK 2021 PSP Swiss Property: GV Schlatter: Ergebnis 2021 SNB: Geldmarkt-Apero (ab 18.00 Uhr, mit Referaten) Spice Private: Ergebnis 2021 BFS: Detailhandelsumsätze Februar SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q4

