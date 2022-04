26.04. Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) Novartis: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Temenos: Ergebnis Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr) UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Vifor: GV (ohne physische Präsenz) Bystronic: GV (ohne physische Präsenz) Energiedienst: GV (ohne physische Präsenz) Idorsia: Ergebnis Q1 IVF Hartmann: GV (ohne physische Präsenz) Polypeptide: GV (ohne physische Präsenz) Swiss Steel: GV (ohne physische Präsenz) Spexis: GV (ohne physische Präsenz) WEKO: Jahres-MK BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2022 27.04. Alcon: GV (ohne physische Präsenz) Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.15 Uhr) Airesis: Ergebnis 2021 Bachem: GV (ohne physische Präsenz) Ems-Chemie: Umsatz Q1 Mikron: GV (ohne physische Präsenz) SFS: GV Walliser KB: GV (11.00 Uhr) Swissgrid: BMK 2021 (online) CS-CFA Index April, FINANZ'22 (inkl. 28.4.) 28.04. Clariant: Ergebnis Q1 (unter Vorbehalt) Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Aevis: GV (ohne physische Präsenz) APG SGA: GV (ohne physische Präsenz) BC Jura: GV (18.30Uhr) Bucher: Umsatz Q1 Feintool: GV GAM: GV (ohne physische Präsenz) Hiag: GV (ohne physische Präsenz) Lindt&Sprüngli: GV (ohne physische Präsenz) V-Zug: GV (ohne physische Präsenz) Zur Rose: GV (ohne physische Präsenz) Zwahlen et Mayr: GV (16.30 Uhr) Glencore: GV (12.00 Uhr) SNB: Ergebnis Q1 29.04. Credit Suisse: GV (ohne physische Präsenz) Asmallworld: GV Baloise: GV (10.00 Uhr) EFG International: GV (ohne physische Präsenz) EPH: Ergebnis 2021 Helvetia: GV (10.00 Uhr) Metall Zug: GV (17.00 Uhr) Pierer Mobility: GV (ohne physische Präsenz) Varia US: GV (ohne physische Präsenz) VP Bank: GV (17.30 Uhr) Youngtimers: Ergebnis 2021 CI Com: Ergebnis 2021 EEII: Ergebnis 2021 IGEA Pharma: Ergebnis 2021 Xlife: Ergebnis 2021 BFS: Detailhandelsumsätze März KOF Konjunkturbarometer April SNB: GV (mit Referaten) 02.05. Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2022 Swiss Biotech Day (ab 13.00 Uhr) 03.05. AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) Aluflexpack: Umsatz Q1 BCGE: GV Investis: GV (ohne physische Präsenz) Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 Schlatter: GV (ohne physische Präsenz) Swisscom: MK zu Produktneuerungen KOF Beschäftigungsindikator Q2 KPMG: MK zu Clarity on Swiss Taxes 04.05. Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Holcim: GV (ohne physische Präsenz) SGKB: GV (17.00 Uhr) Skan: GV CFT: Umsatz Q1 Hupac SA: BMK 2021 05.05. Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Lonza: GV (ohne physische Präsenz) Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) BCV: GV (16.00 Uhr) Evolva: GV (ohne physische Präsenz) Landis+Gyr: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.00 Uhr) Meyer Burger: GV (10.00 Uhr) Montana Aerospace: Ergebnis Q1 Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) SoftwareONE: GV (ohne physische Präsenz) Stadler Rail: GV (16.30 Uhr) Swiss: Ergebnis Q1 Valiant: Ergebnis Q1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2022 KOF Konjunkturumfragen April 06.05. Datacolor: Ergebnis H1 HBM: Ergebnis 2021/22 LLB: GV Nebag: GV Swissquote: GV (ohne physische Präsenz) Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 SNB: Devisenreserven April 2022 Baumeisterverband: Tag der Bauwirtschaft 09.05. Ringier: Ergebnis 2021 Vaudoise: GV Addex: GV (ohne physische Präsenz) BFS: Logiernächte März 10.05. Alcon: Ergebnis Q1 Castle Private: GV (ohne physische Präsenz) Orascom DH: GV (ohne physische Präsenz) PEH: Ergebnis 2021/22 Swiss Steel: Ergebnis Q1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.05. Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 Barry Callebaut: Capital Markets Day (bis 12.05.2022) Castle Alternative: GV (ohne physische Präsenz) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2022 Galenica: GV (14.30 Uhr) Orell Füssli: GV (10.00 Uhr) Villars: GV (ohne physische Präsenz) Sunrise UPC: Ergebnis Q1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.05. Zurich Insurance: Update Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2022 13.05. Interroll: GV (ohne physische Präsenz) LM Group: Ergebnis Q1 14.05. Zuger KB: GV (15.00 Uhr) 16.05. BKW: GV Jungfraubahn: GV Sensirion: GV (ohne physische Präsenz) BFS: Erste Schätzung Logiernächte April 17.05. ABB: CMD Antriebstechnik Sonova: Ergebnis 2021/22 Aluflexpack: GV BEKB: GV Dufry: GV Valartis: GV VAT: GV Oerlikon: Capital Markets Day 2022 (12.00 - 18.00 Uhr) BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1 2022 18.05. ABB: CMD Prozessautomation Alpine Select: GV LM Group: GV Minoteries: GV Montana Aerospace: GV (ohne physische Präsenz) Orascom DH: Ergebnis Q1 Valiant: GV (ohne physische Präsenz) Warteck Invest: GV (17.00 Uhr) Obseva: GV (16.30 Uhr) Sportradar Group AG: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) 19.05. Julius Bär: Strategie-Update (inkl. 4 Mte Zwischenbericht) Adval Tech: GV Dufry: Trading Update Q1 Medacta: GV (ohne physische Präsenz) SoftwareONE: Update Q1 Varia US: Q1-Update Züblin: Ergebnis 2021/22 Bell: Investor Day 20.05. Richemont: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.30 Uhr) Peach Property: GV Phoenix Mecano: GV Acrevis Bank AG: GV BFS: Industrieproduktion Q1 22.05. WEF 2022 (bis 26.05) 23.05. MCH: GV WEF 2022 (bis 26.05)

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

cg

(AWP)