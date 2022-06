27.06. Titlisbahnen: Ergebnis H1 Bühler: Networking Days 2022 (bis 28.6.) Kinarus: Investor Event (ab 12.15 Uhr) Bundesstrafgericht: Urteil im Fall CS und bulgarische Mafia 28.06. Credit Suisse: Investor Day (09.00 bis 12.30 Uhr) SwissBanking: MK zu Selbstregulierung im Bereich Sustainable Finance Digitalswitzerland: MK zu Cybersicherheit bei KMU Branchentalk Regionalbanken (ab 16.30 Uhr) 29.06. Ypsomed: GV Highlight Event: GV (ohne physische Präsenz) Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV (10.30 Uhr) Bankenombudsman: Jahres-MK CS-CFA Index Juni FuW-Forum Fintech 2022 30.06. Achiko: GV Bank Linth: GV CI Com: GV IGEA Pharma: GV Leclanché: Jahresbericht Lem: GV (15.30 Uhr) Santhera: GV (ohne physische Präsenz) BFS: Detailhandelsumsätze Mai KOF Konjunkturbarometer Juni SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 Arbeitgebertag 2022: Thema Fachkräftemangel 01.07. Dottikon ES: GV Burckhardt: GV (ohne physische Präsenz) Cembra: Update zu Strategie (Conf. Call 8.15 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2022 04.07. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2022 KOF-Wirtschaftsforum: Thema Energie (11.30 - 12.45 Uhr) 05.07. Keine Termine vorhanden 06.07. Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 07.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 BFS: Logiernächte Mai SNB: Devisenreserven Juni 2022 Raiffeisen: Anlageausblick H2 (virtuell) 08.07. Talenthouse: aoGV (Wahl neue Revisionsstelle) MK Willis Towers Watson: Pension Risk Studie 2022 11.07. BC Jura: Ergebnis H1 Zuger KB: Ergebnis H1 12.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2022 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 13.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 14.07. Partners Group: AuM H1 BFS: Parahotellerie Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2022 15.07. Richemont: Umsatz Q1 Ems-Chemie: Ergebnis H1 DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 19.07. Novartis: Ergebnis Q2 SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Migros Bank: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 Walliser KB: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2022 BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2021 20.07. Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte BLKB: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1 Valora: Ergebnis H1 Also: Ergebnis H1 21.07. ABB: Ergebnis Q2 Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Roche: Ergebnis H1 Temenos: Ergebnis Q2 Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Bystronic: Ergebnis H1 Cembra: Ergebnis H1 (10.00 Uhr) CPH: Ergebnis H1 EFG International: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 Medmix: Ergebnis H1 Leclanché: GV (to be confirmed) 22.07. Lonza: Ergebnis H1 Schindler: Ergebnis H1 Sika: Ergebnis H1 BB Biotech: Ergebnis Q2 HBM: Ergebnis Q1 V-Zug: Ergebnis H1 SIX Group AG: Ergebnis H1

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)