06.09. BKW: Ergebnis H1, MK H1 Dufry: Capital Markets Day Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Complementa: MK Risiko-Check-up 2022 Migros: MK zu Produktinnovation Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) 07.09. ABB: aoGV zu Spin-off Accelleron (10.30 Uhr) Richemont: GV (10.00 Uhr) Villars: Ergebnis H1 Raiffeisen: MK zur KMU-Mittelstandstudie 2022 SNB: Devisenreserven August 2022 08.09. Helvetia: Ergebnis H1, MK H1 Seco: Arbeitsmarktdaten August 2022 (Conf. Call 08.00 Uhr) MK Reise-Verband SRV: Reisebranche nach Corona FuW-Forum Vision Bank (mit T. Jordan u.a.) 09.09. Economiesuisse: Tag der Wirtschaft (09.00 - 14.30 Uhr) Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Mobiliar: Ergebnis H1 MK CS: Investment Banking in Switzerland - Trends and Outlook 10.09. Rückversicherungs-Brachentreffen Rendez-vous (bis 14.9.) 12.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2022 Swiss Re: MK an Branchentreffen Rendez-vous (14.15 Uhr) 13.09. CPH: Investorentag Crealogix: Ergebnis 2021/22 Credit Suisse: Monitor Schweiz - Lohnrunde 2023: Was ist zu erwarten? EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2022 Finance Forum Liechtenstein 14.09. BVZ: Ergebnis H1 Lalique: Ergebnis H1 Logitech: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Branchentalk Tourismus (ab 12.00 Uhr) SwissMediaForum (inkl.15.9.) 15.09. Newron: Ergebnis H1 SFS: Investor Day Raiffeisen: MK Vorsorgebarometer 2022 (online) Xlife: Kapitalmarkt Konferenz BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 16.09. Aevis: Ergebnis H1 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 19.09. Emmi: Kapitalmarkttag 20.09. Bachem: Capital Markets Day Spice Private: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2022 Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst 21.09. Anlegerkonferenz Investora (1. Tag), Swiss Bond Congress (ab 8.30 Uhr) 22.09. SHL: Ergebnis H1 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) 23.09. Huber+Suhner: Capital Markets Day SNB: Zahlungsbilanz Q2 26.09. KOF Consensus Forecast 27.09. Hiag: Capital Market Day '22 (08.30 - 14.30 Uhr) Georg Fischer: Capital Markets Day 28.09. Xlife: Ergebnis H1 CS-CFA Index September 29.09. Perrot Duval: GV BCGE: Investor Relations Day CS-Immobilienmonitor Q3 30.09. Airesis: Ergebnis H1 CI Com: Ergebnis H1 EPH: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 BFS: Detailhandelsumsätze August KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 03.10. Accelleron: IPO Aryzta: Ergebnis 2021/22 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2022 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2022

