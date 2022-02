Ausblick Alcon: Jahresumsatz von 8,18 Milliarden US-Dollar erwartet

2021E (in Mio USD) AWP-Konsens Bandbreite 2020A Schätzungen Umsatz 8183 8154 - 8202 6763 7 Op. Marge (in %) 6,3 5,2 - 7,2 -7,1 4 Op. Marge core (%) 17,7 17,5 - 17,9 11,1 5 EPS (in USD) 0,57 0,44 - 0,73 -1,09 3 EPS core (in USD) 2,11 2,09 - 2,14 1,04 6 (in Fr.) Dividende je Aktie 0,17 0,11 - 0,21 0,10 4 Q4 2021E (in Mio USD) Q4 2020A Umsatz 2089 2066 - 2103 1925 5

FOKUS: Der Augenheilkonzern Alcon dürfte nach erfolgreichen ersten neun Monaten auch das vierte Quartal 2021 mit Wachstum und Marktanteilsgewinnen abgeschlossen haben. Fürs Gesamtjahr erwarten Analysten mit einem starken Umsatzanstieg und einem Gewinn nachdem im von der Coronakrise belasteten 2020 ein Verlust resultiert hatte.

Den Fokus legen die Analysten auf die Aussichten zur weiteren Geschäftsentwicklung von Alcon. Die ZKB schätzt, dass der Umsatz im 2022 organisch um 5 bis 7,5 Prozent zulegen dürfte und sich die Margen deutlich verbessern werden. Gross sind beispielsweise die Erwartungen ans Geschäft mit Grüner-Star-Behandlungen.

ZIELE: Im Ausblick für das Gesamtjahr 2021 hat Alcon einen Umsatz von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt und mittelfristig soll er bis 2025 auf 10 Milliarden ansteigen. Mit Blick auf die Profitabilität erwartete das Management für das abgelaufene Jahr mit einer operativen Kernmarge bei 17,5 Prozent. Im Mittelfristausblick wird eine Marge im mittleren 20-Prozentbereich angestrebt.

PRO MEMORIA: Im dritten Quartal hat Alcon den Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar gesteigert und dabei eine operative Marge von 17,7 Prozent erreicht. Das Wachstum sei ein Beleg für die starke Produktpipeline, hiess es. Sowohl das Geschäft mit Linsen als auch mit chirurgischen Produkten sei gewachsen.

Im Januar hat Alcon die Übernahme der US-amerikanischen Medizintechnikfirma Ivantis abgeschlossen. Deren Produkte ergänzen das eigene Angebot im Bereich der Glaukom-Behandlung (Grüner Star). Alcon bezahlte vorab 475 Millionen Dollar für Ivantis und muss weitere Zahlungen leisten, falls bestimmte regulatorische und kommerzielle Meilensteine erreicht werden.

Alcon-Chef David Endicott erwartet vom Ivantis-Kauf Wachstumsimpulse, schliesslich gebe es in der Augenmedizin nur wenig Bereiche, die so schnell wachsen wie Glaukom-Behandlungen, wie er im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" sagte. Ivantis arbeite in einem weltweit 500 Milliarden Dollar grossen Markt, der pro Jahr um 10 bis 15 Prozent zulege.

Alcon hat auch einige neue Produkte auf den Markt gebracht. Mitte Januar 2022 lancierte das Unternehmen zum Beispiel die Tropfen "Systane Complete Preservative-Free Lubricant Eye Drops" für trockene Augen am europäischen Markt und kündigte die Markteinführung einer neuen Kontaktlinse an. Sie trägt den Namen "Dailies Total 1" und wird ab März zunächst in den USA erhältlich sein und gegen Ende 2022 in anderen Ländern lancierte werden.

AKTIENKURS: An der Börse hat Alcon im laufenden Jahr Federn gelassen und der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um mehr als 12 eingebrochen. Nachdem die Titel Ende 2021 noch über die Marke von 80 Franken auf Allzeithöchststände geklettert waren, haben Anleger Kursgewinne ins Trockene gebracht.

Homepage: www.alcon.com

