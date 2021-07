Ausblick Clariant: Q2-EBITDA von 162 Millionen Franken erwartet

Q2 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2020A Umsatz 997 926 EBITDA 162 135 - Marge 16,2 14,6 adj. EBITDA 167 146 - Marge 16,7 15,8

FOKUS: Nach einem robusten ersten Jahresviertel rechnen Analysten auch für das zweite Quartal 2021 mit ansprechenden Zahlen. Stark hat nach Ansicht der Experten der hochmargige Bereich Catalysis dank einer guten China-Nachfrage abgeschnitten. Aufgrund der besseren Auslastung und dank Effizienzfortschritten wird mit einer leicht besseren EBITDA-Marge gerechnet.

Mit dem Verkauf des Pigmentgeschäfts ist Clariant an einem wichtigen Punkt angelangt. Die verbleibenden Geschäftsfelder sind in attraktiven Nischenmärkten tätig und erfolgreich. Nun dürfte es verschiedene Ergänzungsakquisitionen durch Clariant geben und einige Marktbeobachter spekulieren nun auf höhere Ausschüttungen an die Aktionäre.

ZIELE: Für 2021 stellte Clariant Ende April ein moderates Umsatzwachstum in Lokalwährungen und eine Erholung der EBITDA-Margen auf ein Niveau in Aussicht, das leicht über jenem vor der Pandemie liegt.

Für das zweite Quartal hatte das Unternehmen ebenfalls ein moderates Wachstum in lokaler Währung prognostiziert. Die Auswirkungen der steigenden Rohstoff- und Logistikkosten auf die Margen wolle man mit Kostendisziplin und Preismassnahmen auffangen, hiess es seinerzeit.

PRO MEMORIA: Mitte Juni hatte Clariant einen Käufer für sein Pigmentgeschäft gefunden. Es geht an ein Konsortium aus dem Mitbewerber Heubach aus Deutschland und die US-Investmentgesellschaft SK Capital Partners. Der Deal soll in der ersten Jahreshälfte 2022 über die Bühne gehen. Clariant wird aber auch künftig in den Geschäftsbereich investieren und 20 Prozent an der neuen Gesellschaft halten.

Ab September darf sich Clariant nicht mehr mit dem Prädikat "Blue Chip" schmücken. Die Papiere werden mit der nächsten Indexrevision aus dem Swiss Leaders Index (SLI) fliegen. Zu schwach war die Kursperformance in den letzten zwölf Monaten.

AKTIENKURS: Im bisherigen Jahresverlauf haben die Clariant-Aktien rund 2,5 Prozent hinzugewonnen. Sie gehören damit zu den schwächsten SLI-Werten.

