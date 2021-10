Ausblick Roche: Umsatz von 46,5 Mrd Franken nach 9 Monaten erwartet

9Mte 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9Mte 2020A Umsatz Gruppe 46'456 43'979 Umsatz Pharma 33'093 34'317 Umsatz Diagnostics 13'330 9662 Q3 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2020A Umsatz Gruppe 15'743 14'698 Umsatz Pharma 11'422 11'115 - Herceptin 583 879 - Mabthera/Rituxan 622 1003 - Avastin 733 1188 - Ocrevus 1362 1198 - Tecentriq 898 718 - Hemlibra 773 572 - Evrysdi 205 - Umsatz Diagnostics 4288 3583

FOKUS: Bei dem Pharmakonzern gehen Experten bei den anstehenden Zahlen zu den ersten neun Monaten bzw. zum dritten Quartal davon aus, dass auch dieses Mal die Diagnostics-Sparte massgeblich das Wachstum getragen hat. Nicht zuletzt die schnelle Verbreitung des Delta-Variante des Coronavirus dürfte die Nachfrage nach Corona-Tests anhaltend hoch gehalten haben.

Gleichzeitig werden Investoren und Analysten schauen, wie sich das Patientenverhalten über den Sommer verändert hat. Zur Erinnerung: Aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus haben viele Patienten den Gang zu Arzt gemieden, was Roche in den Quartalen davor sowohl in bestimmten Bereichen des Diagnostics-Geschäftes, vor allem aber im Pharmageschäft deutlich zu spüren bekommen hatte.

Und auch die Umsatzerosion der drei altgedienten Blockbuster Avastin, Herceptin und Mabthera/Rituxan dürfte weiterhin im Fokus stehen. Laut Roche dürfte das laufende Jahr mehr oder weniger den Höhepunkt der Umsatzeinbussen darstellen. Da die neueren Produkte aber eine starke Nachfrage verzeichnen, sei man in der Lage, diese Einbussen mehr als auszugleichen, hatte das Management um CEO Severin Schwan immer wieder betont.

Mit Blick auf die Pipeline erhoffen sich Beobachter vor allem Aussagen zur weiteren Marschrichtung beim Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab, sowie mögliche Aussagen zur Corona-Pille AT-527, nachdem Konkurrent Merck zuletzt mit positiven Studiendaten gepunktet hatte.

ZIELE: Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Juli hatte CEO Schwan die bisherige Prognose für 2021 bekräftigt. Danach strebt Roche ein Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Gegenüber AWP hatte sich der Manager seinerzeit zuversichtlich gezeigt, am oberen Ende der Spanne abzuschneiden.

Das Wachstum des Kerngewinns je Titel soll dabei weitgehend dem Verkaufswachstum entsprechen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Einige Analysten sehen derzeit die Risiken für die Prognosen eher nach oben gerichtet. So rechnen einige Analysten damit, dass Roche die Umsatzerwartungen anhebt und neu von einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgehen wird.

PRO MEMORIA: Für Roche hat die Corona-Bekämpfung auch im dritten Quartal eine wichtige Rolle gespielt. Dabei hat der Konzern zusammen mit seinem Partner Regeneron nicht nur positive Daten zu der Therapie REGEN-COV/Ronapreve vorgelegt, auch ordnungsgemässe Zulassungen könnte es in absehbarer Zukunft geben, mit denen dann die bisher gewährten Notfallzulassungen abgelöst würden.

In den letzten Wochen und Monaten hat der Konzern zudem seine Bestrebungen im Bereich der digitalen Pathologie vorangetrieben. Über verschiedene Kooperationen setzt Roche dabei verstärkt auch auf Tools, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt.

Erst vor knapp zwei Wochen dann hat Roche von der US-Zulassungsbehörde FDA für seinen Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten. Die sogenannte "Breakthrough Therapy Designation" der FDA soll die Entwicklung und den Zulassungsprozess von Medikamenten für schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen beschleunigen. Die Studie selbst wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen. Schon jetzt bewegt sie die Gemüter der Analysten, da die Therapie im Falle eines Erfolges ein potentieller Multi-Milliarden-Blockbuster wäre.

AKTIENKURS: Seit Jahresbeginn haben die Genussscheine mittlerweile 17 Prozent hinzugewonnen. Das ist mehr, als der Leitindex SMI bislang gewonnen hat. Auch den Konkurrenten Novartis (-8%) lässt Roche in diesem Jahr blass aussehen.

