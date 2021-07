Ausblick Temenos: Q2-Umsatz von 235 Millionen US-Dollar erwartet

Q2 2021E* (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2020A* Umsatz: - Gruppe 235,4 215,7 - Lizenzen Software 96,0 81,2 - Maintenance 99,1 95,1 - Services 40,2 39,4 EBIT 78,4 67,3 (in %) EBIT-Marge 33,4 31,2 (in USD) EPS 0,85 0,70 * alle Werte Non-IFRS

FOKUS: Die Experten rechnen mit einem soliden Zahlenkranz des Bankensoftware-Herstellers. So wird in allen drei Geschäftsfeldern ein Wachstum gegenüber der Vorjahresperiode erwartet. Die Guidance für das laufende Jahr sollte damit in Reichweite sein, heisst es. Aufschluss erwarten die Analysten bezüglich der Auftragspipeline, der kurz- und mittelfristigen Wachstumsperspektiven sowie zur Geschäftsentwicklung in den verschiedenen Regionen.

ZIELE: Für 2021 rechnete Temenos im April mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent und auf Stufe EBIT mit einem Plus von 12 bis 14 Prozent. Damit sollte der EBIT in einer Spanne von 362 bis 369 Millionen Dollar zu liegen kommen, entsprechend einer EBIT-Marge von 37,2 Prozent. Allein mit den Softwarelizenzen sollen die Einnahmen um 14 bis 18 Prozent steigen.

Anlässlich eines Investoren-Tags vom Februar hat Temenos auch seine Ziele für den Zeitraum 2020 bis 2025 genannt. Demnach peilt die Gesellschaft ein Umsatzwachstum (Non-IFRS) von jährlich mindestens 10 bis 15 Prozent an und ein Wachstum der Umsätze mit Software-Lizenzen von 15 bis 20 Prozent. Ausserdem will das Unternehmen bis 2025 mehr als 1 Milliarden US-Dollar an Aufträgen zu erreichen, dank einer deutlichen Beschleunigung der Nachfrage nach SaaS. Auch beim Gewinn pro Aktie wird langfristig ein Wachstum von mindestens 15 Prozent pro Jahr angepeilt.

PRO MEMORIA: Im zweiten Quartal 2021 konnte Temenos zahlreiche Kunden gewinnen. So gingen seit April Aufträge von Santander, Société Générale, BlueShore Finance und der Digitalbank Saven Financials aus Kanada, der griechischen Eurobank, Virgin Money Australia, Bank Credito Emiliano aus Italien sowie UBL aus Pakistan ein. Ausserdem wurde das Abgebot für die britische Standard Chartered ausgebaut. Das grösste Aufsehen erregte Anfang Juni aber die Ankündigung einer Technologiepartnerschaft mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei. In der Schweiz wurde zudem eine Partnerschaft mit dem Krypto-Fintech-Unternehmen Taurus geschlossen. Angaben zu finanziellen Details wurden in den entsprechenden Meldungen jeweils nicht gemacht.

In den ersten drei Monaten 2021 erzielte Temenos einen Umsatz (Non-IFRS) von 209,4 Millionen US-Dollar (+8%), wie die Gruppe im April mitteilte. Der Betriebsgewinn EBIT nahm um 28 Prozent auf 56,9 Millionen Dollar und die entsprechende Marge um 4 Prozentpunkte auf 27,2 Prozent zu. Unter dem Strich verblieb je Aktie ein Gewinn in Höhe von 0,58 nach zuvor 0,45 Dollar.

AKTIENKURS: Die Temenos-Aktien habe seit Anfang Jahr um gut 18 Prozent auf 146 Franken zugelegt und haben damit den Gesamtmarkt SPI (+15%) übertroffen. Die Titel werden aber weiterhin rund 10 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Februar 2020 gehandelt.

