Ausblick Temenos: Q4-Umsatz von 304,2 Millionen US-Dollar erwartet

Q4 2021E (in Mio USD) AWP-Konsens Q4 2020A Umsatz 304,2 277,1 EBIT 134,8 130,2 - Marge (%) 44,3 47,0 (in USD) Gewinn je Aktie 1,48 1,44 2021E (in Fr.) AWP-Konsens 2020A Dividende je Aktie 1,02 0,90 alle Zahlen non-IFRS

FOKUS: Die Analysten rechnen für das vierte Quartal mit einem Anstieg beim Umsatz. Temenos könnte die Vorpandemie-Umsatzhöhe erreichen, schreibt etwa die ZKB. Im vierten Quartal 2019 war der Umsatz (Non-IFRS) zweistellig gewachsen - und zwar um 22 Prozent auf 309,6 Millionen US-Dollar.

Beim operativen Gewinn hingegen sind sich die Experten nicht einig, ob das Vorjahresergebnis übertroffen werden kann. Angesichts des verschärften Lockdown-Risikos, insbesondere in Europa, gehe er davon aus, dass Temenos ein schwaches viertes Quartal gehabt habe, schreibt Reto Huber, Analyst bei Research Partners. Es dürfte jedoch gut genug gewesen sein, um die Guidance des Unternehmens für das Gesamtjahr 2021 zu erreichen.

Von Interesse wird für die Marktbeobachter auch der Kundenzuwachs sein sowie der Ausblick für das angelaufene neue Jahr. Dabei wird Lohninflation als ein dominantes Risiko gesehen.

Gleich am Tag nach der Zahlenvorlage wird Temenos zudem einen Investorentag durchführen. Analysten rechnen damit, dass dann die Mittelfristziele bestätigt werden.

ZIELE: Die Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 wurden Mitte Oktober anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Das Management rechnete mit einem Umsatzwachstum (Non-IFRS) von 8 bis 10 Prozent und beim EBIT mit einem Plus von 12 bis 14 Prozent.

Temenos hatte zudem vor einem Jahr an einem Investorentag Ziele für den Zeitraum 2020 bis 2025 genannt: Die Gesellschaft peilt ein Umsatzwachstum (Non-IFRS) von jährlich mindestens 10 bis 15 Prozent und ein Wachstum der Umsätze mit Software-Lizenzen von 15 bis 20 Prozent an. Ausserdem plant Temenos bis 2025 mehr als 1 Milliarde Dollar an Aufträgen zu erreichen, dank einer deutlichen Beschleunigung der Nachfrage nach SaaS (Software as a Service).

Auch beim Gewinn pro Aktie wird langfristig ein Wachstum von mindestens 15 Prozent pro Jahr angepeilt. Die EBIT-Marge soll bei rund 41 Prozent zu liegen kommen. Ausserdem will das Unternehmen einen signifikanten Free Cashflow von mehr als 600 Millionen US-Dollar bis 2025 generieren.

Bei den Non-IFRS-Werten werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet.

PRO MEMORIA: In den vergangenen Monaten hat Temenos verschiedene weitere Kundenaufträge kommuniziert. Unter anderem konnte der Software-Anbieter den Vermögensverwalter Nordea Investment Funds als Kunden für seine Multifonds-Plattform gewinnen. Bei der Tochter der Nordea Group sollte das bestehende System durch die cloudbasierte Technologie von Temenos ersetzt werden.

Zudem weitete Temenos auch eine Partnerschaft mit Microsoft aus. Dabei geht es um Bankendienstleistungen im Bereich SaaS. Temenos und Microsoft wollen zudem auch bei "Green-Cloud"-Initiativen zusammenarbeiten. Man wolle die Banken darin unterstützen, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren, hiess es.

Derweil hat Temenos im Dezember den Amerika-Hauptsitz nach New York verlegt. Zuvor befand sich dieser in Malvern im Bundesstaat Pennsylvania. Damit sei das Unternehmen nun im Zentrum der US-Finanzdienstleistungsbranche stationiert, hiess es. "Durch die Verlegung unseres Hauptsitzes nach New York City können wir besser mit anderen Branchenführern zusammenarbeiten", hatte Amerika-Chefin Jacqueline White dazu gesagt. Temenos will den Kundenstamm in Nordamerika weiter ausbauen.

AKTIENKURS: Temenos kosten derzeit rund 110 Franken je Aktie (Stand Donnerstag). Der Kurs konnte sich nicht wirklich vom Absturz nach dem Ausbruch der Coronapandemie erholen. 2021 schloss die Aktie mit einem Plus von knapp 2 Prozent und seit Anfang 2022 steht ein Minus von rund 10 Prozent zu Buche.

Homepage: www.temenos.com

