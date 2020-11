Ausblick Zurich 9 Mte: Sinkende Prämieneinnahmen in Sachversicherung erwartet

Die Zurich Insurance Group wird am Donnerstag, 12. November, Kennzahlen zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2020 veröffentlichen. Dabei wird die Versicherungsgruppe in erster Linie nur Angaben zur Entwicklung der Prämieneinnahmen machen, aber keine Ergebnisse vorlegen. Da es kaum Analystenschätzungen gibt wurde auf die Berechnung eines AWP-Konsens verzichtet.