Der Batterie-Hersteller Leclanché wartet mit der Publikation der Jahreszahlen weiterhin zu. Sie sollen am 4. Mai veröffentlicht werden. Der Entscheid eines Aktionärs, die Wandlung der einer Wandelanleihe ein paar Wochen später zu vollziehen, habe beim Erstellen des Jahresberichts zu dieser Verzögerung geführt, teilte Leclanché am Montagabend mit. Die Börsenaufsichtsbehörde SIX Exchange Regulation habe für die Verschiebung "grünes Licht" gegeben.