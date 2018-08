----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag einen kleinen Teil seiner Vortagsverluste wieder aufholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,35 Prozent höher bei 12 590 Punkten. Zuvor hatte sich die Lage schon in den USA stabilisiert, nachdem sich die Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt mit China zuletzt wieder zugespitzt hatten. Im bisherigen Wochenverlauf haben diese dem Dax ein stattliches Minus von fast 2,5 Prozent eingebrockt.

USA: - TECH-ERHOLUNG - An der Technologie-Börse Nasdaq hat sich die zuletzt wieder bessere Laune der Anleger am Donnerstag noch mehr aufgehellt. Grund waren vor allem die erneuten Kursgewinne bei den Apple -Aktien sowie bei den Papieren von Tesla . Der Börsenwert von Apple erreichte zudem erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Der Nasdaq-100-Index rückte um 1,36 Prozent auf 7372,15 Zähler vor.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Asien tendierten am Freitag uneinheitlich. Japans Nikkei 225 zeigte sich leicht im Plus, Hongkongs Hang Seng gab leicht ab, und Chinas CSI 300 verlor 0,6 Prozent.

DAX 12.546,33 -1,50% XDAX 12.609,57 -0,94% EuroSTOXX 50 3.469,21 -1,14% Stoxx50 3.117,89 -1,00% DJIA 25.326,16 -0,03% S&P 500 2.827,22 0,49% NASDAQ 100 7.372,15 1,36%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,40 0,23% Bund-Future Settlement 161,26 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1592 0,07% USD/Yen 111,69 0,03% Euro/Yen 129,47 0,09%

ROHÖL:

Brent 73,42 -0,03 USD WTI 69,05 +0,09 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr: - Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der NRW-CDU, Hendrik Wüst, warnt vor Thyssenkrupp-Zerschlagung, Interview, Rheinische Post - Präsident des Aussenhandelsverbandes BGA Holger Bingmann: Handelsstreit zwischen USA und China fatal für Deutschland, Interview, Rheinische Post - Deutsche-Bank-EMEA-Aktienresearch-Chef Paul Reynolds wechselt zu Konkurrenten, FT - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert für Windindustrie Unterstützung vom Bund, Interview, Hannoversche Allgemeine Zeitung - Deutschland gibt 2017 fast eine Billion Euro für Soziales aus, Bild, S. 2 - Bundesregierung sieht Länderforderung nach Kohle-Fonds skeptisch, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Neue Tests könnten Umsatz kosten, Gespräch mit Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer, BöZ, S. 10

bis 21.00 Uhr: - Ex-VW-Chef Bernd Pischetsrieder als Zeuge im Dieselskandal befragt, Bild - Opel plant geringere Produktion in Eisenach und Rüsselsheim, Mainzer Allgemeine Zeitung - "Der Klimawandel wird ganze Völker betreffen", Gespräch mit Munich-Re-Chef Joachim Wenning über Treibhausgase, Klimaflüchtlinge und darüber, warum ein schneller Kohleausstieg falsch ist, HB, S. 48-49 - Target-System ist ein Anker der Stabilität, Gastbeitrag von DIW-Chef Marcel Fratzscher, HB, S. 64

----------

(AWP)