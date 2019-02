----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - er deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Auftakt eine Verschnaufpause einlegen. Nach der für viele Börsianer überraschenden Rally am Vortag taxierte der Broker IG den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um kaum verändert auf 11 360 Punkte. Am Vortag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Ein Impulsgeber für den deutschen Autosektor könnten die Geschäftszahlen von Daimler sein. Auch der Rückversicherer Munich Re veröffentlicht vor Börsenbeginn die Ergebnisse für 2018.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat am Dienstag ihre seit Wochen anhaltende Erholung fortgesetzt. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte. Im Fokus stand die letztlich einigermassen positiv aufgenommene Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet. Heimische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,68 Prozent höher bei 25 411,52 Punkten.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Der japanische Leitindex Nikkei-225 ist am Mittwoch im 0,1 Prozent auf 20 874,06 Punkte gestiegen. Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation warten die Anleger nun auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

DAX 11 367,98 1,71% XDAX 11 370,82 1,46% EuroSTOXX 50 3215,04 1,57% Stoxx50 2956,90 1,56% DJIA 25 411,52 0,68% S&P 500 2737,70 0,47% NASDAQ 100 7023,52 0,91%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,46 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1394 -0,16% USD/Yen 109,77 -0,16% Euro/Yen 125,07 -0,33%

ROHÖL:

Brent 62,01 +0,03 USD WTI 53,71 +0,05 USD

PRESSESCHAU

- Minister beraten über den Ausschluss von Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes, HB, S. 6

- Vodafone entfernt alle Komponenten des chinesischen Ausrüsters Huawei aus den sensibelsten Bereichen seines Netzes in Deutschland - "ökonomische Gründe", HB, S.7

- Wettbewerbsexperten kritisieren Teile von Altmaiers industriepolitischer Strategie scharf, HB, S.4

- Britisches Kabinett diskutiert insgeheim Brexit-Verzögerung, Telegraph

- SPD-Chefin Andrea Nahles: Ältere sollen länger Arbeitslosengeld I bekommen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Deutsche Reeder besorgt über Verkauf grosser Schiffskreditportfolien an ausländische Investoren, Neue Osnabrücker Zeitung

- Freenet nicht grundsätzlich gegen UPC-Übernahme durch Sunrise, Gespräch mit Finanzvorstand Ingo Arnold, BöZ, S. 1/11

- SPD startet Initiative zur Stärkung der Verbraucherrechte bei Airline-Insolvenzen, HB

- Telefónica/O2 will 5G-Frequenzversteigerung durch Eilantrag stoppen, FAZ, S. 16

- "Die Aussage eines renommierten Prüfers würde helfen", Gespräch mit Corporate-Governance-Fachmann Christian Strenger nach den Kursturbulenzen bei Wirecard über gefärbte Aussagen, gefährliche Wachstumsziele und gute Börsenregeln, HB, S. 30

- EnBW plant einen 164 Hektar grossen Solarpark ohne Subventionen, HB, S. 1/14-15

- Bundesregierung sprach mit Germania über Staatshilfen, Bild, S.2

- Rentenexperte Bert Rürup begrüsst Heils Vorschlag zur Grundrente, HB, S. 8

- Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will gesünderes Essen für Kinder in Restaurants und Gaststätten, Bild

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt verpflichtende Fahrtests für ältere Autofahrer ab, Funke

- Grünen-Sozialexperte Sven Lehmann plädiert für Grundrente, Funke

- Germania-Pleite: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert von Bundesregierung Gesetz für Insolvenzversicherung, Funke

- IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis will Arbeitgeber an Grundrente beteiligen, HB

- Debatte um Grundrente: Juso-Chef Kevin Kühnert wirft Union und FDP Spaltung der Gesellschaft vor, HB

- Handelsriesen fordern E-Trucks, HB, S. 19

- "Wir haben einen Vorsprung bei selbstlernenden KI-Algorithmen", Gespräch mit KI-Experten Wolfgang Wahlster über über die Stärken und Schwächen Deutschlands im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Fachkräftemangel und internationale Kooperationen, HB, S. 20-21

