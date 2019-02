----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Auch am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst leicht abwärts gehen. An der Wall Street war die Rally am Vortag ins Stocken geraten und auch in Japan gab der Nikkei-Index am Donnerstag nach. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Drittelprozent niedriger auf 11 284 Punkte. "An der Wall Street kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Wall Street hat am Mittwoch nicht an ihre jüngste Stärke anknüpfen können und knappe Verluste verzeichnet. Zudem zollte sie einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial sank um 0,08 Prozent auf 25 390,30 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN- Etwas schwächere Vorgaben der Wall Street und durchwachsene Geschäftszahlen japanischer Konzerne haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Selbst ein Kurssprung um mehr als 17 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns Softbank half nicht. Der Leitindex Nikkei-225 fiel um 0,6 Prozent auf 20 751,28 Punkte. Das Unternehmen hatte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Abermals unter Druck standen die Aktien des Autobauers Toyota. Sie fielen um knapp 2 Prozent. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

DAX 11 324,72 -0,38% XDAX 11 310,96 -0,53% EuroSTOXX 50 3212,75 -0,07% Stoxx50 2959,03 0,07% DJIA 25 390,30 -0,08% S&P 500 2731,61 -0,22% NASDAQ 100 6997,62 -0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Bund-Future 165,58 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1360 -0,08% USD/Yen 109,95 0,00% Euro/Yen 124,91 -0,07%

ROHÖL:

Brent 62,46 -0,23 USD WTI 53,83 -0,18 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt sein Grundrenten-Konzept, Rheinische Post

- Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will Kommunikationsplattformen wie WhatsApp für andere Dienste öffnen, HB

- Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, warnt vor Facebooks Messenger-Plänen, HB

- Flughafenchef: Airport Köln/Bonn soll Frachtvolumen fast verdoppeln, Kölner Stadt-Anzeiger

- Deutsche Bahn verkauft deutlich mehr Sparpreistickets, Wirtschaftswoche

bis 23.45 Uhr:

- Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sieht Zukunft von Regionalflughäfen nach Germania-Pleite kritisch, Funke

- Verdi-Forderungen in der Banken-Tarifrunde summieren sich auf Gehaltsplus von elf Prozent, Gespräch mit AGV-Hauptgeschäftsführer Carsten Rogge-Strang, BöZ, S. 4

- "Gute Governance stärkt das Vertrauen in die Aktie", Gespräch mit Union-Investment-Vorstandsmitglied Jens Wilhelm und -Analystin Vanda Heinen, BöZ, S. 13

- Widerstand gegen Trumps Weltbank-Kandidaten, HB

bis 21.00 Uhr:

- Volkswagen sieht im Dieselskandal "weder Verluste noch Schäden" für seine

Kunden, Gespräch mit Vorstandsmitglied Hiltrud Werner, HB, S. 1/6-7

- "Ich setze nicht alles auf eine Karte", Gespräch mit Talanx-Chef Torsten Leue über mögliche Akquisitionen, den Umbau des chronisch defizitären Industriegeschäfts und seine Sorge über einen No-Deal-Brexit, HB, S. 28-29

- Hochlauf der Produktion der A-Klasse Limousine im Werk in Mexiko verläuft schlechter als geplant, HB, S. 17

- Immer mehr Cannabis auf Rezept, HB, S. 19

- Bundesregierung hat kein Ziel für Fachkräfte-Zuzug, FAZ, S. 16

- Wirtschaft: Stärkere Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen erschwert

den Einsatz selbstständiger IT-Experten in den Betrieben, HB, S. 11

- SPD will Recht auf Home Office und mehr Zeit für Familie gesetzlich verankern/konkretisiert Pläne für Kindergrundsicherung, Funke

- FDP gegen Brüsseler Pläne zu ethischer Finanzanlage, FAZ, S. 16

- CDU erwägt Umstieg auf neue Basisrente, FAZ, S. 17

