AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STARK ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Dienstag etwas weiter von der umkämpften Marke von 11 000 Punkten absetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent höher auf 11 067 Punkte. In der Vorwoche war der Dax angesichts wieder verstärkter Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China bis auf 10 863 Punkte abgetaucht, bevor er sich zum Wochenauftakt wieder etwas stabilisierte.

USA: - KAUM BEWEGT - Die US-Börsen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Am Markt gab es einerseits verhaltene Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit. Andererseits sorgte die Ungewissheit über einen weiteren möglichen Regierungsstillstand für Zurückhaltung.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte tendieren am Dienstag deutlich stärker. Japans Nikkei 225 schloss 2,6 Prozent höher bei 20 864,21 Punkten. Hongkongs Hang Seng notiert so gut wie unverändert bei 28 153,68 Zählern, und Chinas CSI 300 liegt 0,53 Prozent im Plus bei 3323,93 Punkten.

DAX 11.014,59 0,99% XDAX 11.009,20 0,54% EuroSTOXX 50 3.165,61 0,96% Stoxx50 2.937,07 0,73% DJIA 25.053,11 -0,21% S&P 500 2.709,80 0,07% NASDAQ 100 6.909,19 -0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,06 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1281 0,04% USD/Yen 110,56 0,14% Euro/Yen 124,72 0,18%

ROHÖL:

Brent 61,87 +0,36 USD WTI 52,66 +0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 7.30 Uhr:

- Lufthansa weiter an Alitalia interessiert, Messaggero

bis 7.00 Uhr:

- EU-Handelsabkommen mit Singapur öffnet laut Bundesfinanzministerium Schlupfloch für Investoren, HB, S. 12

- Die Zahl der Selbstanzeigen geht infolge schärferer Steuergesetze rapide zurück, HB

- Der US-Hersteller von Fitness-Videos, Peloton Interactive, will in dieser Woche Gespräche mit Banken wegen eines möglichen Börsengangs führen, WSJ

- Chef der Münchener Verkehrsgesellschaft und VDV-Präsident Ingo Wortmann ist überzeugt, dass Elektrobusse erst 2020 in Serie gehen werden, Interview, HB, S. 21

- Das Strafgesetzbuch sollte aus Sicht der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) um den Straftatbestand des "digitalen Hausfriedensbruchs" erweitert werden, Interview, HB

bis 23.45 Uhr:

- Covestro-Chef sieht Übernahmen als Mittel gegen konjunkturelle Schwankungen, Gespräch mit Unternehmenschef Markus Steilemann, BöZ, S. 1/7

- Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äussert Zweifel am Kohle-Ausstieg: "Wenn wir so weitermachen, werden wir scheitern", Bild, S. 1

bis 21.00 Uhr:

- Bei Media-Markt und Saturn sollen Doppelstrukturen und damit Stellen wegfallen, HB, S. 1/16

- HHLA-Chefin Angela Titzrath will kein weiteres Containerterminal, HB, S. 22

- Nicht nur wir sind profitabel", Gespräch mit Moody's-Deutschlandchef Jens Schmidt-Bürgel über den Brexit, die Margen von Ratingagenturen und die Diskussion über die Gebühren der Branche, HB, S. 30

- Neuer Kunde für geplantes LNG-Terminal in Brunsbüttel, HB, S. 10

- Wirtschaftsweiser Lars Feld warnt SPD vor Steuererhöhungen - SPD-Wirtschaftsflügel stellt "schwarze Null" infrage, HB, S. 1/5

- Ökobarometer: Männer sind beim Einkauf "Bio-Muffel", Funke

- Bahnbranche erwartet schärfere Schadstoff-Grenzwerte für Diesel-Züge, Welt

- Binnenschiffe werden zum Problem für Luftqualität in Städten an grossen Flüssen, Welt, S. 9

- "Wer in Afrika investieren will, kann dies in Ghana tun", Gespräch mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU), HB, S. 9

- Statt Brexit ohne Deal lieber einen Deal ohne Austritt, Gastbeitrag von Ex-Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, HB, S. 48

- "Investoren in Afrika absichern", Gespräch mit Afrika-Verein-Vorsitzendem Stefan Liebing, FAZ, S. 16

(AWP)