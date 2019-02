Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Ausbruch über die Hürde um die 11 300 Punkte hat dem Dax frische Kraft verliehen: Nach einem Plus von 0,8 Prozent am Vortag zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor dem Start 0,58 Prozent höher auf 11 468 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit Anfang Dezember. Rückenwind liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen berichtet, dass China und die USA an Memoranden für ein Handelsabkommen arbeiteten.

USA: - MODERATE GEWINNE - Eine Fortsetzung der Kursrally fällt den US-Börsen zunehmend schwer. Zwar hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch nach einem zähen Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 25 954,44 Punkte ins Ziel gerettet und im Verlauf sogar den höchsten Stand seit Anfang Dezember erreicht. Beim Sprung über die nächste Hürde von 26 000 Punkten tat sich der Leitindex jedoch wie schon am Vortag schwer.

ASIEN: - GEWINNE - Die Hoffnung auf eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits hat den Aktienmärkte in Asiens am Donnerstag Rückenwind verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,2 Prozent auf 21 464,23 Punkte zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, lag zuletzt mit 3470,47 Punkten rund ein halbes Prozent im Plus. Für den Hang Seng in Hongkong ging es moderat hoch.

DAX 11401,97 +0,82% XDAX 11416,43 +0,87% EuroSTOXX 50 3259,49 +0,62% Stoxx50 3020,94 +0,73% DJIA 25954,44 +0,24% S&P 500 2784,70 +0,18% NASDAQ 100 7062,339 -0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,47 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13298 -0,09% USD/Yen 110,748 -0,08%

ROHÖL:

Brent 67,15 +0,07 USD WTI 57,36 +0,20 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 4,10 (4,60) EUR

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (66) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 49 (45) EUR - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 6 (8) EUR - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 215 (205) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,10 (3,70) EUR

- WDH/WARBURG RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 5 (6) EUR - 'SELL'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 9,70 (10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT SAINSBURY(J) AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 235 (338) PENCE

- CFRA HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 70 (67) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 370 (380) PENCE - 'NEUTRAL'

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr:

- VW-Chef Herbert Diess warnt vor Milliardenbelastung bei möglichen US-Zöllen auf europäische Autos. Für eigenen Konzern könnte dies im schlechtesten Fall von Belastung von bis zu 2,5 Milliarden Euro führen, FT Online

- Chef des US-Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz, Bernardo Hess, sieht wieder attraktivere Konditionen für mögliche Übernahmen, FT Online

- Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Karl-Josef Laumann, nennt SPD-Konzept zur Grundrente "ungerecht", Rheinische Post

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt Union vor Blockade des Klimaschutzgesetzes, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber will Unternehmen bei Datenschutz-Grundverordnung entlasten, HB, S. 30

bis 23.45 Uhr:

- Liechtenstein will digitale Identität einführen, Gespräch mit Regierungschef Adrian Hasler, BöZ, S. 1/4

bis 21.00 Uhr:

- Audi will jede zehnte Führungsposition streichen - eigenes China-Vorstandsressort geplant, HB, S. 1/4-5

- Jack Wolfskin drängt nach Amerika, Gespräch mit Markenchefin Melody Harris-Jensbach, HB, S. 22

- CDU und Rüstungsindustrie kritisieren Unnachgiebigkeit der SPD bei Waffenexporten, HB, S. 8

- Per Hendrik Heerma ist vorläufiger Sachwalter bei der insolventen Gorch-Fock-Werft, Wiwo

- Bridgewater-Chef Ray Dalio fürchtet eine Rezession und zunehmende Spannungen für die Euro-Zone, HB, S. 28

- Österreichs Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka hat die EU-Staaten zum verstärkten Widerstand gegen die deutsche Pkw-Maut aufgerufen, Funke

- BDA wirft Bundessozialminister "irreführende Zahlen" zur Grundrente vor, FAZ, S. 15

- Berufsverband der Aufsichtsräte fordern von Justizministerium Stopp der geplanten Kodex-Reform, FAZ, S. 17

- "Wir würden nie einen Fussballklub sponsern", Gespräch mit Augustiner-Eigentümerin Catherine Demeter, FAZ, S. 18

