AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Im Dax zeichnet sich am Dienstag zum Handelsstart nur wenig Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Eröffnung wenige Punkte tiefer auf 11 650 Punkte. Der Dax kämpft damit auf dem höchsten Niveau seit Oktober weiter mit der exponentiellen 200-Tage-Linie. In der Telekombranche richten sich die Augen am Vormittag nach Mainz: Dort startet trotz heftiger Kritik die Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen.

USA: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Nach einem ruhigen Handel haben die US-Aktienmärkte am Montag freundlich geschlossen und damit an ihre Aufwärtstendenz der Vorwoche angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,25 Prozent auf 25 914,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 2832,94 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,26 Prozent auf 7326,28 Zähler bergauf.

ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenauftakt gaben die Kurse leicht nach. In Japan büsste der Leitindex Nikkei 225 0,08 Prozent auf 21 566,85 Punkte ein. In China ging es für den CSI 300 zuletzt um 0,62 Prozent nach unten und der Hang-Seng-Index in Hong Kong sank um 0,21 Prozent.

DAX 11.657,06 -0,25% XDAX 11.664,48 -0,33% EuroSTOXX 50 3.387,94 0,05% Stoxx50 3.123,03 0,30% DJIA 25.914,10 0,25% S&P 500 2.832,94 0,37% NASDAQ 100 7.326,28 0,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,26 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1345 0,07% USD/Yen 111,25 -0,17% Euro/Yen 126,22 -0,09%

ROHÖL:

Brent 67,59 +0,05 USD WTI 59,03 -0,06 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Einige wichtige Grossaktionäre sind zwar nicht vom Sinn einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank überzeugt, werden aber nicht in Fundamentalopposition gehen, FT

- Deutsche Bank winkt im Fall einer Fusion mit Commerzbank und einer Kapitalerhöhung ein Ertragsschub durch sogenannten Badwill, da die Commerzbank an der Börse unter ihrem Buchwert gehandelt wird, BöZ, S. 2

- Bundesregierung plant Online-Renten-Check, Bild, S. 1

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kritisiert Finanzminister Olaf Scholz (SPD) angesichts geplanter Kürzungen bei der Flüchtlingsintegration scharf, Rheinische Post

- EU-Regierungen erlauben Werbeunternehmen den Einsatz sogenannter Ad-Tracker auf auf ihren Webseiten, FT

- EU-Kommissionsvize Katainen kritisiert Forderungen nach Lockerung des Wettbewerbsrechts scharf, Interview, HB, S. 6, 7

- Boom bei der Frührente im Zuge von Restrukturierungen grosser Konzerne könnte Fachkräftemangel befeuern, HB, S.1 sowie 4,5

- Bundesrechnungshof vermisst angesichts stark gestiegener Kosten eine bessere Kontrolle der Bahn-Ausgaben für die Infrastruktur, HB, S. 9

- Niederländische Ökostromanbieter Eneco, zu dem auch der deutsche Anbieter Lichtblick gehört, könnte vom Ölmulti Shell übernommen werden, HB, S. 16, 17

- Familie Peugeot würde den Autobauer PSA bei M&A-Aktivitäten unterstützen, Les Echos

bis 23.45 Uhr:

- Rückstellung der Deutschen Börse für Ex-Chef Carsten Kengeter mit 9,6 Millionen Euro höher als bekannt, BöZ, S. 1, 16

- Commerzbank lässt sich in Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank von Goldman Sachs und Rothschild beraten, FAZ, S. 15

- FDP-Finanzexperte Frank Schäffler fordert Rücktritt von Staatssekretär Jörg Kukies im Zuge der Banken-Fusionsgespräche, Bild

- Die Fondsgesellschaft Union Investment rechnet bei einer Fusion zwischen Commerzbank und Deutscher Bank mit einer Kapitalerhöhung von mehreren Milliarden Euro, Börse Online

bis 21.00 Uhr:

- Volkswagen will Steuervorteile für Dieselmotoren eindampfen - Daimler und BMW sind dagegen, HB, S. 14-15

- Etatentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Finanzierungslücke von rund 15 Milliarden Euro, HB, S. 8-9

- Karstadt und Kaufhof heissen nach der Fusion "Galeria Karstadt Kaufhof", Kölner Stadt-Anzeiger

- Condor-Chef lehnt Pläne für Insolvenzschutz für Flugtickets ab, FAZ, S. 21

- Regierung arbeitet an einfachem Online-Renten-Check für alle, Bild

- "Es wäre ein Fehler, China nur als Bedrohung zu sehen" - Vizepräsident der EU-Kommission Jyrki Katainen, Interview, HB, S. 6-7

- Staaten setzen verstärkt Emissionshandelssysteme ein, HB, S. 10

- Melitta prüft Verkauf von Berliner Werk, HB, S. 19

