AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst weiter zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,28 Prozent höher auf 11 451 Punkte. Nach seinem Rückschlag vom Zwischenhoch bei 11 823 Punkten hatte er sich zuletzt an der 50-Tage-Linie wieder gefangen. Die Vorgaben bleiben jedoch ohne starke Impulse. So legten die wichtigsten Indizes an der Wall Street zwar zu, schlossen aber deutlich unter ihren Tageshochs. In Japan ging der Erholung nach dem starken Vortag bereits wieder die Luft aus. In China zeigten sich die Anleger vor weiteren Gesprächen im Handelsstreit mit den USA indes optimistisch und griffen zu. Das Brexit-Chaos bleibt ebenfalls weiter Thema: Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab.

USA: - FESTER - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag einen weiteren Teil seiner Verluste vom Freitag ausgebügelt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf ab. Schwächer als erwartet ausgefallene Stimmungs- und Baudaten aus den Vereinigten Staaten drückten auf die Stimmung. Charttechnisch orientierte Analysten zeigten sich zudem nicht überrascht, da im Dow bereits "subtile Hinweise auf eine weiter nachlassende Kaufbereitschaft" sichtbar geworden seien. Letztlich ging der wichtigste Index an der Wall Street mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 25 657,73 Punkten aus dem Tag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent tiefer mit 21 378,73 Punkten. Die beiden vergangenen Tage war der Index stark geschwankt. In China zeigten sich die Anleger indes vor weiteren Gesprächen im Handelsstreit mit den USA optimistisch und griffen zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um fast 1 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um rund ein halbes Prozent zu.

DAX 11 419,48 +0,64% XDAX 11 438,58 +0,62% EuroSTOXX 50 3319,53 +0,58% Stoxx50 3097,98 +0,87% DJIA 25 657,73 +0,55% S&P 500 2818,46 +0,72% NASDAQ 100 7351,15 +0,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,78 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1257 -0,07% USD/Yen 110,591 -0,04% Euro/Yen 124,500 -0,11%

ROHÖL:

Brent 68,15 +0,18 USD WTI 59,99 +0,04 USD

PRESSESCHAU

- Renault will Gespräche über einen Zusammenschluss mit Nissan innerhalb von 12 Monaten wieder aufnehmen und anschliessend einen anderen Autohersteller, bevorzugt FiatChrysler, übernehmen, FT, Online

- Der Bayer-Aktionär Union Investment fürchtet, dass Bayer bei anhaltend niedrigen Kursen zum Übernahme-Kandidaten wird, Interview mit Markus Manns, Portfolio-Manager bei Union Investment, Rheinische Post

- Bei der fusionierten Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wackeln 5500 Jobs, Rheinische Post

- Wieder Waffen für die Saudis? Entscheidung in Koalition steht bevor, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Städtetagspräsident Markus Lewe sieht Zwischenergebnis der Verkehrs-Arbeitsgruppe positiv, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Viele Hochschulabsolventen wandern aus den neuen Bundesländern weiter stark ab, Studie, HB

- Der Einstieg Apples ins Unterhaltungsgeschäft ändert nichts an der eigenen Strategie, Interview mit Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, HB, S. 17

- Auf die Krankenkassen kommen durch die Gesetze von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im nächsten Jahr zusätzliche finanzielle Belastungen von bis zu fünf Milliarden Euro zu, HB

- Beim Thema Grundsteuer findet die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Düsseldorf bisher nicht zu einem Konsens, Rheinische Post

- Juso-Chef Kevin Kühnert fordert eine Lohnuntergrenze für Auszubildende, Rheinische Post

- German Technology fühlt sich mit aktuellem Anteil von knapp 30 Prozent an LPKF wohl, Gespräch mit Vorstand Markus Peters, BöZ, S. 10

- "In China sind wir die klare Nummer 1", Gespräch mit ABB-Robotik-Chef Sami Atiya über Wachstum in Fernost und den Trend zu kleineren Anlagen, B.Z, S. 12

- Bertelsmann sieht Risiken in Verbindung mit bilanzierten Geschäfts- und Firmenwerten als "äusserst moderat" an, Gespräch mit Finanzvorstand Bernd Hirsch, BöZ, S. 13

- Bethmann Bank hofft von möglicher Grossbankenfusion in Deutschland zu profitieren, Gespräch mit Institutschef Hans Hanegraaf, BöZ, S. 1/2

- "Das M&A-Geschäft lebt von offenen Märkten", Gespräch mit Rothschild & Co.-Deutschland-Chefs Martin Suter und Kai Tschöke über Schlagkraft, wachsende Vorsicht von Unternehmen, Private Equity und Wettbewerb im Corporate-Finance-Markt, BöZ, S. 4

- Daimler vor Verkauf der Hälfte von Smart an Geely, FT, S. 1, 11

- Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner begann schon im Sommer 2018 im Aktionärskreis mit Werben für eine Fusion mit Commerzbank, FAZ, S. 21

- Abgelehnte Übernahme: Metallverarbeiter Miba und Zollern haben Antrag auf Ministererlaubnis gestellt, FAZ, S. 22

- Olaf Scholz (SPD): "Ich unterstütze unbedingt die Modernisierung der Bundeswehr"/Bundesfinanzminister sieht in möglicher Bankenfusion keine Gefahr, Interview, FAZ, S. 1/2

- Deutschland hat CO2-Budget für 2019 an diesem Mittwoch aufgebraucht, Funke - Anteil der Fahrzeuge mit alternativem Antrieb bei Neuzulassungen erstmals über 5 Prozent, Bild

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert sozialeres Europa und spricht sich für eine Industriepolitik sowie eine Modifizierung der Schuldenbremse aus, Interview, Rheinpfalz

- Stoppt die Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank - Gigantischer Zombie, Gastbeitrag von griechischem Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, HB, S. 48

