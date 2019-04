FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Starke Vorgaben vor allem aus China nach robusten Konjunkturdaten dürften dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn Auftrieb geben. Der Dax dürfte laut dem Broker IG Markets knapp ein Prozent höher in den Handel gehen bei 11 626 Punkten, so die Indikation knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn. Damit würde der deutsche Leitindex die Erholung der vergangenen Woche ausbauen und sich einer wichtigen technischen Widerstandslinie nähern. Börsianer werten die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage-Linie bei aktuell 11 723 Punkten als nächsten hartnäckigen Widerstand für den Dax. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.

USA: - IM PLUS - Die wichtigsten US-Indizes haben am Freitag mit dem abgelaufenen ersten Quartal ihre stärksten Auftaktgewinne seit vielen Jahren eingeheimst. Dazu trugen - dank neuer Hoffnungen auf eine gütliche Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China- auch die Gewinne an diesem Handelstag bei. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 25 928,68 Punkten und einem Wochengewinn von 1,7 Prozent. Für das erste Jahresviertel summiert sich damit das Plus auf 11,2 Prozent, womit es das stärkste erste Quartal seit 2013 ist.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte nach positiven chinesischen Konjunkturdaten zum Wochenstart deutlich zugelegt. In Japan gewann der Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund eineinhalb Prozent hinzu. In China fielen die Kursgewinne noch etwas kräftiger aus.

DAX 11.526,04 0,86% XDAX 11.549,37 0,73% EuroSTOXX 50 3.351,71 0,95% Stoxx50 3.117,01 0,51% DJIA 25.928,68 0,82% S&P 500 2.834,40 0,67% NASDAQ 100 7.378,77 0,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,98 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1239 0,19% USD/Yen 111,03 0,14% Euro/Yen 124,78 0,34%

ROHÖL:

Brent 68,14 +0,56 USD WTI 60,54 +0,39 USD

PRESSESCHAU

- Bundesagentur (BA): Sozialer Arbeitsmarkt gut gestartet, Interview mit dem BA-Vorstandsvorsitzenden Detlev Scheele, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zu Wehretat: Unterschätzen Frust in Washington und Brüssel, Interview, Die Welt

- Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter kritisiert Scheuer-Vorstoss für mehr E-Autos als "Schmalspur-Offensive", Saarbrücker Zeitung

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnt vor Verzögerungen im Klimakabinett, Interview, Rheinische Post

- Die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles fordert höheres Tempo bei Klimaschutz, Interview, Rheinische Post

- Lufthansa Technik und Airbus sind beim Thema Datenanalyse im Gespräch, HB, S. 18

- Volkswagen erwartet durch Allianz mit Siemens und Amazon grosse Ersparnisse, HB, S. 1/17

- "Nicht jeder muss ein Informatiker sein", Gespräch mit Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek über die Lagerung der Daten deutscher Kunden, die Härte des Wettbewerbs mit Amazon und das Gelingen des digitalen Wandels, FAZ, S. 26

- Studie: In Deutschland profitieren viele kleinere Firmen vom starken Binnenmarkt, HB, S. 1/4-5

- "Altmaier muss Reden Taten folgen lassen", Gespräch mit Zollern-Chef Klaus FRedrich Erkes über die Kartellamtsentscheidung gegen eine Fusion und die Ministererlaubnis als letzte Chance, HB, S. 20-21

- Studie: Mieten könnten bald sinken, FAZ, S. 17

- Osram-Chef Olaf Berlien erwartet Einbruch in der Autoindustrie, Gespräch, FAS, S. 27

- Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) will keine Enteignungen von Wohnungskonzernen, Wiwo

- Facebook-Chef will global einheitliche Internet-Regulierung, Gastbeitrag von Mark Zuckerberg in FAS, S. 20 und Washington Post

- Metallindustrie sieht steigende Rezessionsgefahr, Gespräch mit Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger, Augsburger Allgemeine

- EZB-Ratsmitglied Klaas Knot bekräftigt Zweifel an möglicher Staffelung des Einlagenzins, HB

- Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verspricht Bundeswehr über 200 neue Panzer bis 2021, WamS

- Amazon fasst bundesweite Lieferung von frischen Lebensmitteln ins Auge, FAS, Gespräch mit Deutschlandchef Ralf Kleber, S. 19 - Bundesverkehrsminister erlangt eine Milliarde Euro für private E-Auto-Ladesäulen, Gespräch mit Andreas Scheuer (CSU), BamS

- Union und SPD wolle lange Telefonverträge stoppen, FAS, S. 1

- Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer fordert, dass der Erwerb des Meistertitels kostenfrei wird, BamS

- Bessere Pfleger-Bezahlung kostet mindestens 1,4 Milliarden, BamS

- Grüne fordern Update-Pflicht für Smartphone-Hersteller, Funke - Experten-Gremium soll Digitalisierung im Gesundheitswesen forcieren, Funke - Linken-Chefin Katja Kipping schlägt staatlich bezahlte Auszeiten vom Job vor, Rheinische Post

- Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt auf unter 100 000, WamS

- Handwerk hat 18 000 Flüchtlinge in Ausbildung, Tagesspiegel - Cäcilie Albrecht rechnet in Testament mit Enkeln ab, BamS - Patientenschützer und Politiker fordern gesetzliche Grenzen für Heilpraktiker, WamS

- Fast jeder zweite Arbeitslose hat Migrationshintergrund - Gebäudereiniger fordern Ende der 450-Euro-Jobs, Funke - FDP will Luftverschmutzer zur Kasse bitten, HB

- CSU-Chef Söder fordert "Konjunktur-TÜV" - BDI-Präsident Kempf und Städtebund-Geschäftsführer Landsberg dringen auf höhere Investitionen, Funke

- Wirtschaftsweiser Lars Feld verspottet die Österreicher: "Verbändestaat ohne Leistungsorientierung", FAS, S. 21

- Kinobetreiber wollen mit Premium-Ausstattung Kunden gewinnen, WamS - FDP will 400 Euro elternunabhängiges Bafög, WamS

- Stromnetzbetreiber fordern Anpassungen beim Netzausbaugebiet, HB

- ESM plant Plattform für Anleiheemissionen, Gespräch mit Management-Board-Mitglied Kalin Anev, BöZ, S. 1/17

- EBRD stellt sich hinter die Türkei, Gespräch mit Präsidentin Suma Chakrabarti, BöZ, S. 1/7

- Fintechrat fordert neue Aufsichtsregeln, Gespräch mit Vorsitzendem Chris Bartz, BöZ, S. 1/3

- "Bedingungsloses Grundeinkommen ist dekadent, Gespräch mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, über die Schuldenbremse, Rente mit 63, neue Investitionen und den Umgang mit Arbeitslosen, EaS, S. 8-10

- Städte- und Gemeindebund warnt vor kostenfreier Kita, FAZ

- Finanzministerium bestätigt Treffen von Scholz-Staatssekretär Kukies mit Goldman Sachs, Bild

- Foodwatch rügt Behörden für Umgang mit Anfragen zu Lebensmittelkontrollen, Funke

- EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber will Chinas "Einkaufstour" unterbinden, Welt

