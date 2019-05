----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ANSTIEG ERWARTET - Nach dem neuerlichen Rutsch auf ein Wochentief von 11 926 Punkten dürfte der Dax am Freitag wieder zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast ein halbes Prozent höher auf 12 003 Punkte. Die aktuelle Wochenbilanz ist mit fast 2,5 Minus aber klar negativ.

USA: - ABWÄRTS - Die Anfang Mai begonnene Talfahrt an den US-Börsen hat sich am Donnerstag noch beschleunigt. Die Furcht der Anleger vor einer Verschärfung des Handelskriegs zwischen den USA und China drückte schwer auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,11 Prozent auf 25 490,47 Punkte. Erst in der letzten Handelsstunde konnte er die Verluste etwas eindämmen. Sollte der Dow am Freitag weiter fallen, droht der tiefste Stand seit Februar.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen in Fernost notieren am Freitag nicht einheitlich. Japans Nikkei 225 verliert zur Stunde 0,42 Prozent auf 21 061,91 Punkte. Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,22 Prozent auf 27 327,26 Punkte, und Chinas CSI 300 ist 0,06 Prozent im Plus bei 3586,02 Zählern.

DAX 11.952,41 -1,78% XDAX 11.942,15 -1,70% EuroSTOXX 50 3.327,20 -1,76% Stoxx50 3.083,79 -1,09% DJIA 25.490,47 -1,11% S&P 500 2.822,24 -1,19% NASDAQ 100 7.307,93 -1,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,21 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1182 0,00% USD/Yen 109,59 -0,01% Euro/Yen 122,55 0,00%

ROHÖL:

Brent 68,54 +0,78 USD WTI 58,60 +0,69 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS NIMMT SCOUT24 MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 47 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 77 (70) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 203 (201) EUR - 'OUTPERFORM'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 138 (136) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 48 (57) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK HEBT HUGO BOSS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 67 EUR

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 270 (220) EUR - 'HOLD'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 6,0 (5,5) EUR - 'HOLD'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR CEWE AUF 94 (92) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 72 (66) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 575 (470) EUR - 'HOLD'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 50 (46) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 42 (44) EUR - 'SELL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 7200 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 320 (315) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2230 (2020) CHF - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 107 (90) SEK - 'OUTPERFORM'

- HSBC HEBT VODAFONE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 PENCE

- HSBC HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 4800 (4300) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3000 (2950) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 4000 (4200) PENCE - 'HOLD'

- KORREKTUR/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 6350 (6400) PENCE - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 960 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Gesetzentwurf zur Grundrente liegt wegen Groko-Streit um Finanzierung auf Eis, Bild, S. 2

- Embargo gegen Huawei trifft auch deutsche Firmen - Infineon sieht grösseren Teil seines Umsatzes mit den Chinesen nicht von US-Sanktionen betroffen, Wiwo, S. 50/51

- Neuer Negativrekord bei Ausschreibungen für die Windenergie, HB

- "Deshalb hat Kanzler Sebastion Kurz die einzige richtige Entscheidung getroffen", Wirtschaftsforscher Friedrich Schneider zum Ibiza-Skandal und dem Aus der Koalition in Österreich, Interview, Welt, S. 10

- Die Minister Bernd Buchholz (FDP) und Jan-Philipp Albrecht (Grüne) zur Notwendigkeit eines einheitlichen CO2-Preises, Gastkommentar, Wiwo, S. 10

- Der neue Cheflobbyist bei Bayer, Matthias Berninger, sieht im Monsanto-Fall riesiges Potenzial - Es werde deutlich, was sich ändern müsse, Wiwo, S. 52/53

- Gastkommentar: ifo-Präsident Clemens Fuest fordert einen staatlichen Investmentsfonds zur Unterstützung der Bürger bei der Altersvorsorge, Gastkommentar, Wiwo, S. 41

- Union: Verteuerung bei Grundsteuer-Modell von Scholz die Regel, Augsburger Allgemeine

- Scholz: Grundrente ist solide finanziert, Passauer Neue Presse

- Bund ist an 109 Unternehmen beteiligt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Gang nach China durch die Hintertür: US-amerikanischer Fleischkonzern Tyson verhandelt mit Kasachstan über ein neues Werk, FT, S. 1

bis 23.45 Uhr:

- 2019 werden Folgen einer Investitionslücke spürbar, Gespräch mit Deutsche-Rohstoff-Chef Thomas Gutschlag, BöZ, S. 10

bis 21.00 Uhr:

- Shell stellt mehr Geld für erneuerbare Energien in Aussicht, Interview mit Shell-New-Energies-Chef Mark Gainsborough, HB, S. 1/18-19

- Volocopter will innerstädtische Taxi-Flüge für 60 Euro anbieten, Focus

Wettbewerbsexperte Justus Haucap kritisiert bevorstehende Portoerhöhungen: "Was da abläuft, ist schon eine Frechheit", Interview, Welt

- EU-Kommissionspräsident Juncker wirft Griechenland "Fälschung" beim Beitritt zum Euro vor, Bild

- Wer kein Bleiberecht hat, muss gehen?, Gespräch mit Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer, HB, S. 10-11

- "Die Unternehmen investieren viel zu wenig", Gespräch mit Tüv-Geschäftsführer Joachim Bühler über Weiterbildung, HB, S. 15

- "Eine Tonne CO2 sollte zwischen 30 und 40 Euro kosten, Gespräch mit Ottmar Edenhofer, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, FAZ, S. 17

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Stratec Q1-Zahlen (14.00 h Call) 09:00 DEU: OHB Hauptversammlung, Bremen 10:30 DEU: Akasol Hauptversammlung, Darmstadt 10:30 DEU: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Va-Q-tec Hauptversammlung, Würzburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: A.P. Moeller-Maersk Q1-Zahlen USA: Foot Locker Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04719 07:30 JPN: All Industry Activity Index 03/19 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/19 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 (vorab) 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/19 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Portugal EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien SONSTIGE TERMINE GBR: Entwicklung in der innenpolitischen Krise in Grossbritannien - Premierministerin Theresa May nennt möglicherweise Datum für Rücktritt EUR: Zweiter Tag der Europawahl (bis 26.5.19) DEU: Weltverkehrsforum der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD zum Thema "Verkehr für eine Welt im Wandel" (bis 24.05.2019), Leipzig

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 15.00 Uhr Belgien Geschäftsklima, Mai -2,3 -3,2 (in Pkt) VEREINIGTES KÖNIGREICH 10.30 Uhr Einzelhandelsumsatz, April Monatsvergleich -0,3 +1,1 Jahresvergleich +4,5 +6,7 USA 14.30 Uhr Auftragseingang langlebige Güter April Monatsvergleich -2,0 +2,6 Ohne Transport +0,1 +0,3

(AWP)