Termine Unternehmen 08:00 GB: Kingfisher Halbjahreszahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 07/+08/18 - Ohne genaue Zeitangabe GB: BT Group Business Update Call Termine Konjunktur J: BoJ Zinsentscheid D: ifo, Istat, KOF - gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone 01:50 J: Handelsbilanz 08/18 10:00 EU: Leistungsbilanz 07/18 10:30 GB: Verbraucherpreise 08/18 10:30 GB: Erzeugerpreise 08/18 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/18 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/18 15:00 EU: Begrüssungsrede von EZB-Präsident Draghi auf einer Veranstaltung "Making Europe's Economic Union work" organisiert von Jacques Delors Institute, Hertie School of Governance, Bertelsmann Stiftung in Berlin 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 14:00 D: Daimler nimmt neues Prüf- und Technologiezentrum in Betrieb; mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vorstandschef Dieter Zetsche, Immendingen 19:00 A: Vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg Vor ihrem informellen Gipfel treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Arbeitsessen.

