- Ohne genaue Zeitangabe D: Vossloh Capital Markets Day D: Deutsche Börse - Grosser Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse GB: GlaxoSmithKline Investor Day Termine Konjunktur 08:45 F: BIP Q2/18 (endgültig) 09:15 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung) Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Belgien, Kroatien, Lettland, Norwegen, Spanien EU: Moody's Ratingergebnis Griechenland EU: Fitch Ratingergebnis Norwegen - Sonstige Termine 09:00 D: Bundesbank-Konferenz "Finanzmärkte im Zeichen der geldpolitischen Normalisierung" u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Joachim Wuermeling und Sabine Mauderer. Mitveranstalter der Konferenz ist das "International Bankers Forum". 13:30 D: Pk Volkswagen startet Qualifizierungsoffensive für Software-Entwickler. Mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, VolkswagenPersonalvorstand Gunnar Kilian und Volkswagen Betriebsratschef Bernd Osterloh. 14:30 D: Wohnungsgipfel u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) + 1430 Presseunterrichtung u.a. Merkel/Seehofer/Scholz 18:00 GB: Auktion zwecks Sky-Übernahme (bis 22.09.) Die Übernahmeschlacht um das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky zwischen dem Murdoch-Konzern 21st Century Fox und US-Kabelkonzern Comcast soll per Auktion entschieden werden. Demnach soll der Bieterwettbewerb am 21. September um 18 Uhr (MESZ) beginnen und am darauffolgenden Abend enden, maximal drei Runden sind vorgesehen. Der Murdoch-Konzern Fox hält bereits 39 Prozent an Sky und will auch den Rest kaufen. D: "Wohngipfel" - Spitzengespräch im Kanzleramt u.a. zur Frage, wie der Wohnungsbau in Deutschland angekurbelt werden kann u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz CH: Sondersitzung WTO-Streitschlichtungsausschuss zu Antidumping-Streit USA-China

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)