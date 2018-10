Termine Unternehmen - Keine Einträge Termine Konjunktur 08:00 D: Auftragseingang Industrie 08/18 08:00 D: Erzeugerpreise 08/18 08:45 F: Handelsbilanz 08/18 09:00 E: Industrieproduktion 08/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 08/18 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/18 14:30 USA: Handelsbilanz 08/18 15:15 USA: Fed Vice-Chairman Quarles hält eine Rede an der St. Louis Fed Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Frankreich EU: Moody's Ratingergebnis Irland, Spanien EU: Fitch Ratingergebnis Estland - Sonstige Termine 10:00 D: Luftfahrtgipfel in Hamburg Der Bundesverkehrsminister, Länderchefs, Vertreter von Airlines, Flughäfen und der Deutschen Flugsicherung wollen erörtern, wie Flugausfälle, Verspätungen und lange Warteschlangen an Flughäfen vermieden werden können. 10:00 D: Eröffnung der neuen Unternehmenszentrale von Siemens Healthineers 11:00 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zu "Kohlereader" mit dem Ecologic Institut und em Wuppertal Institut Der "Kohlereader" stellt die wissenschaftlichen Fakten und Kontroversen rund um den Kohleausstieg übersichtlich zusammen. 11:00 D: Pk zur strategischen Partnerschaft der Unternehmen Leoni und Diehl 11:00 N: Friedensnobelpreis wird vergeben Der Preisträger wird vom Norwegischen Nobelkomitee verkündet 18:30 D: Veranstaltung "Zukunft der Mobilität - Was uns wirklich bewegt" mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Veranstalter ist der Automobilclub "Mobil in Deutschland e.V." A: Informelles Treffen der Handelsminister der EU, Salzburg - Hinweis CHN: Feiertag, Börse geschlossen

(AWP)