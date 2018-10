08:30 D : Merck KGaA Kapitalmarkttag 11:55 USA: UnitedHealth Q3-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson Q3-Zahlen 13:00 USA: Morgan Stanley Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q3-Zahlen 19:00 A: Telekom Austria Q3-Zahlen 22:01 USA: Cree Q1-Zahlen 22:01 USA: IBM Q3-Zahlen 22:15 USA: United Continental Q3-Zahlen 22:45 USA: Netflix Q3-Zahlen 23:30 AST: BHP Billiton Group Q1 Production Report - Ohne genaue Zeitangabe D: Merck KGaA Kapitalmarkttag 2018 NL: TomTom Q3-Zahlen USA: LAM Research Q1-Zahlen Termine Konjunktur 03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/18 03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/18 10:00 I: Industrieaufträge 08/18 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 09/18 11:00 EU: Handelsbilanz 08/18 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/18 11:00 I: Verbraucherpreise 09/18 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 15:15 USA: Industrieproduktion 09/18 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/18 16:00 USA: NAHB-Index 10/18 - Sonstige Termine 09:00 D: DSAG-Jahreskongress 2018 unter dem Motto "Business ohne Grenzen - Die Architektur der Zukunft". Im Rahmen der Keynote des grössten SAP Anwendertreffens in Europa diskutiert der DSAG Vorstandsvorsitzenden Marco Lenck D: 10. Deutscher Maschinenbaugipfel (bis 17.10.) in Berlin 12:30 h Pk mit VDMA-Präsident Carl Martin Welcker D: Digital Mobility Converence des Bitkom u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (14.00 Uhr) D: Auftakt der Tarifverhandlungen für die 23 000 Beschäftigten in der Flughafensicherheit, Berlin D: 10. Internationale Zulieferbörse (IZB) mit dem Schwerpunkt "Think Digital" (bis 18.10.), Wolfsburg Nationale und internationale Automobilzulieferer präsentieren ihre neuesten Mobilitätslösungen.

