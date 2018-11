07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/18 07:00 D: Grammer Q3-Zahlen 07:00 D: Bauer 9Monatszahlen 07:00 D: 1&1 Drillisch Q3-Zahlen 07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen 07:00 D: Evotec Q3-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 D: Innogy Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h) 07:00 D: Tom Tailor Q3-Zahlen 07:00 D: United Internet Q3-Zahlen 07:00 D: Ströer Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:15 D: HelloFresh Q3-Zahlen 07:30 D: Medigene 9Monatszaheln 07:30 D: VTG Q3-Zahlen 07:30 D: HHLA Q3-Zahlen 07:30 D: Uniper 9Monatszahlen (Call 11.00 h) 07:30 D: Jenoptik 9Monatszahlen (Call 10.00 h) 07:30 D: Nordex Q3-Zahlen 07:30 D: Bayer Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h) 07:30 D: Bilfinger Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 08:00 D: OHB 9Monatszahlen 08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen 15:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen 18:00 F: EDF 9Monatsumsatz - Ohne genaue Zeitangabe D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen D: Nemetschek Capital Markets Day FIN: Fortum Capital Markets Day GB: Prudential Investor Meeting I: Mediaset 9Monatszahlen NL: Ahold Delhaize Capital Markets Day NL: Akzo Nobel ao Hauptversammlung Termine Konjunktur: 08:00 D: Verbraucherpreise 10718 (endgültig) 08:00 D: Insolvenzen 08/18 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/18 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 10/18 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/18 12:00 P: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig) 14:00 PL: Handelsbilanz 09/18 - Sonstige Termine 15:00 F: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im EU-Parlament zur Zukunft Europas, Strassburg 15:30 EU: EU-Kommission berät voraussichtlich über eine mögliche Visapflicht für Briten nach dem Brexit GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) I: Frist für Überarbeitung des italienischen Haushaltsentwurfs läuft aus. Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom grob gegen die Stabilitätskriterien der Eurozone verstossen. D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin 11:00 D: Pk Creditreform zum "Schuldneratlas Deutschland 2018", Düsseldorf D: Electronica (bis 16.11.), München Internationale Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen etc.

