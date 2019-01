Tagesvorschau international

Termine Unternehmen 07:00 D: Südzucker Q3-Zahlen 07:00 F: Sodexo Q1 Umsatz 08:00 GB: Marks & Spencer Q3 Trading Update 08:00 GB: Tesco Q3 Trading Statement 10:30 D: BASF Forschungspressekonferenz zum Thema "Kohlenstoffmanagement - F&E-Strategien zur CO2-Reduktion", Ludwigshafen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 2018 - Ohne genaue Zeitangabe D: Volkswagen Marke Absatz 12/18 D: Audi Absatz Jahr 2018 D: Brain Biotechnology Geschäftsbericht NL: Takeaway.com Q4 Trading Update Termine Konjunktur 06:00 J: Frühindikatoren 11/18 (vorläufig) 08:00 D: Bauhauptgewerbe 10/18 08:45 F: Industrieproduktion 11/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/18 13:30 EU: EZB-Sitzungsprotokoll 12./13.12.18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:35 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 11/18 (endgültig) 18:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede in Washington 18:30 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede 19:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede 19:20 UsA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede 23:30 USA: Fed-Vizepräsident Richard Clarida hält eine Rede in New York - Sonstige Termine GB: Debatte über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament (bis 15.1.) D: Ganztägiger Warnstreik der Sicherheitsmitarbeiter an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart 09:30 L: Schlussanträge des EU-Generalanwalts zur Entfernung von Links aus Ergebnislisten einer Suchmaschine / Google 10:00 D: Jahres-Pressekonferenz (telefonisch) zur Konjunktur in der Bitkom-Branche 11:00 D: Jahresauftakt-Pk des Bundesverbandes deutscher Banken. Thema: "Wie wird das Jahr 2019 für die deutschen Banken in Zeiten von Brexit, Europawahlen und anhaltender Niedrigzinspolitik der EZB" 14:00 D: OLG München verhandelt über Klage der Verbraucherzentrale NRW gegen Amazons Bestellknöpfe (Dash Buttons 16:30 GR: Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Griechenland ca. 17:15 h Gespräch mit Ministerpräsident Alexis Tsipras ca. 18:30 h Pk - Statements Merkel und Tsipras USA: Consumer Electronic Show (CES) (bis 12.1.2019) Las Vegas u.a. mit Daimler, Qualcomm, Infineon, Nvidia, Osram Licht, Schaeffler

