Termine Unternehmen 07:00 A: OMV Jahreszahlen 07:00 NL: ING Group Jahreszahlen 07:00 F: BNP Paribas Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 N: Aker Jahreszahlen 07:00 DK: Carlsberg Jahreszahlen 07:30 A: Raiffeisen Bank International Jahreszahlen 07:30 D: Delivery Hero Trading Update 2018 07:30 D: Daimler Jahreszahlen 07:30 D: Munich Re Jahreszahlen (9.00 h Call) und Call zur Vertragserneuerungsrunde 07:30 F: Vinci Jahreszahlen 08:00 S: Hexagon Jahreszahlen 10:00 D: VDMA Auftragseingang 12/18 und Jahr 2018 12:30 USA: Humana Q4-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific Q4-Zahlen 13:00 GB: GlaxoSmithKline Jahreszahlen 13:30 USA: General Motors Q4-Zahlen 13:30 S: Spotify Q4-Zahlen 17:45 F: Klepierre Jahreszahlen 22:05 USA: Zynga Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe I: Banco BPM Jahreszahlen F: Dassault Systemes Jahreszahlen I: Enel Q4 Umsatz J: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Q3-Zahlen J: Toyota Q3-Zahlen NL: TomTom Jahreszahlen FIN: Nordea Bank Jahreszahlen S: Svenska Handelsbanken Jahreszahlen USA: Sonos Q1-Zahlen USA: GoPro Q4-Zahlen USA: New York Times Co Q4-Zahlen USA: NXP Semi Q4-Zahlen USA: Goodyear Tire & Rubber Q4-Zahlen USA: First Data Q4-Zahlen Termine Konjunktur 03:00 USA: Trump hält Rede zur Lage der Nation 08:00 D: Auftragseingang Industrie 12/18 14:30 USA: Produktivität Q4/18 (vorläufig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 13:00 D: Musterverfahren gegen Volkswagen und die Porsche Holding, Stuttgart 15:15 D: Festakt 100 Jahre Weimarer Verfassung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - Hinweis KR / CHN: Feiertag, Börse geschlossen

