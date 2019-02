07:00 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 D: Osram Licht Q1-Zahlen (endgültig) 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Jahreszahlen 07:00 LU: ArcelorMittal Jahreszahlen 07:00 I: UniCredit Jahreszahlen 07:05 D: Grenke Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 F: SanofiJahreszahlen 07:30 F: ScorQ4 Umsatz 07:30 N: DNBJahreszahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 F: Lagardere Q4 Umsatz 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Hauptversammlung 08:00 GB: Smith & Nephew Jahreszahlen 08:00 GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 01/19 08:00 GB: Thomas Cook Q1 Trading Update 08:00 GB: Tate & Lyle Q3 Trading Update 08:00 S: Securitas Jahreszahlen 08:00 S: Vattenfall Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/18 08:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 09:00 FIN: Konecranes Jahreszahlen 11:00 D: Villeroy & Boch Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 FIN: Amer Sports Jahreszahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange Q4-Zahlen 13:30 I: Fiat Chrysler Q4-Zahlen 13:30 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q4-Zahlen 17:45 F: Tarkett Jahreszahlen 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 18:30 D: Neujahrsempfang Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Frankfurt 22:10 USA: Motorola Solutions Q4-Zahlen 22:15 USA: News Corp Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: SAP Capital Markets Day; New York D: Verbio Q2-Zahlen D: Amadeus Jahreszahlen D: Daimler Analystenkonferenz DK: Vestas Wind Jahreszahlen F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen GB: Sophos Group Q3-Zahlen I: Banca Monte dei Paschi di Sien Jahreszahlen I: Buzzi Unicem Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen I: Mediobanca Halbjahreszahlen I: UBI Banca Jahreszahlen S: Volvo Car Q4-Zahlen IND: Tata Steel Q3-Zahlen USA: First Data Q4-Zahlen USA: Expedia Group Q4-Zahlen USA: VeriSign Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede in Washington 06:00 J: Frühindikatoren 12/18 (vorläufig) 08:00 D: Industrieproduktion 12/18 08:45 F: Handelsbilanz 12/18 09:00 E: Industrieproduktion 12/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 12/18 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 13:00 GB: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/18 - Sonstige Termine 08:30 D: Veranstaltung von Moody's zu Credit Trends 2019 u.a. mit Jörg Krämer von der Commerzbank, Frankfurt 09:00 D: DIHK-Konjunkturumfrage. Präsentation der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage durch DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin 10:00 D: Pk Bundeskartellamt zum Facebook-Verfahren 10:30 D: Assekurate Pk Überschussstudie zu Lebensversicherungen 10:30 D: Vorstellung der Jahresbilanz 2018 der deutschen Luftfahrt des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit BDL-Präsidenten Klaus-Dieter Scheurle sowie den BDL Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow 11:00 D: Jahresauftakt-Pressekonferenz der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Mainz 12:00 D: SAFE Policy Lecture Deutsche Bundesbank zum Thema "Der Zahlungsverkehr der Zukunft - wohin bewegen sich Deutschland und Europa? mit Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands, Frankfurt USA: Trumps Ex-Anwalt Cohen sagt vor Kongress aus SAF: Südafrikas Präsident hält Rede zur Lage der Nation - Hinweis HK / CHN: Feiertag, Börse geschlossen

