Termine Unternehmen 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:15 F: Air France-KLM Jahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland Jahreszahlen (8.30 h Call) 08:00 D: MTU Jahreszahlen 08:00 NL: Wolters Kluwer Jahreszahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Jahreszahlen 09:00 E: Iberdrola Jahreszahlen 10:30 D: Bertrandt Hauptversammlung, Sindelfingen 13:30 F: UBS-Prozess - Urteilsverkündung am Pariser Strafgerichtshof 14:00 USA: Analog Devices Q1-Zahlen 17:00 DK: Genmab Jahreszahlen 17:45 USA: Vallourec Jahreszahlen 20:00 KR: Samsung stellt Neuheiten vor 22:00 USA: Agilent Technologies Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe D: Intershop Q4-Zahlen USA: Avis Budget Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 D: Erzeugerpreise 01/19 08:00 D: Aussenhandel - Rangfolge der Güter, Jahr 2018 08:00 D: Finanzplatzfrühstück mit EZB-Chefvolkswirt Peter Praet 10:00 PL: Industrieproduktion 01/19 10:00 PL: Erzeugerpreise 01/19 15:00 B: Verbrauchervertrauen 02/19 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/19 (vorab) 18:30 EU: Britische Premierministerin Theresa May verhandelt in Brüssel nochmals mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.1.19 - Sonstige Termine GB: Britischer Aussenminister Jeremy Hunt in Berlin 10:00 h Hunt spricht bei der Konrad-Adenauer-Stiftung über die britisch-deutsche Freundschaft RU: Kremlchef Wladimir Putin hält seine Rede an die Nation

(AWP)