Termine Unternehmen 07:00 B: Annheuser-Busch Inbev Jahreszahlen 07:00 B: UCB Jahreszahlen 07:30 A: Erste Group Jahreszahlen 07:00 D: Kion Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Zalando Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:30 D: MLP Jahreszahlen 07:30 D: Dürr Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:45 F: Engie Jahreszahlen 08:00 E: Amadeus IT Jahreszahlen 08:00 D: Isra Vision Jahreszahlen (Call 10.30 h) 08:00 D: Gerry Weber Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GB: Aston Martin Lagonda Jahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Jahreszahlen 08:00 GB: Rolls Royce Jahreszahlen 08:00 GB: Rentokil Initial Jahreszahlen 08:00 GB: Subesa 7 Q4-Zahlen 08:00 GB: International Airlines Group (IAG) Jahreszahlen 08:00 GB: RSA Insurance Jahreszahlen 08:00 E: Repsol Jahreszahlen 10:00 D: Aurubis Hauptversammlung, Hamburg 10:30 D: LBBW Pk zu den Jahreszahlen 10:30 D: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Ahlers Jahrs-Pk, Düsseldorf 17:45 D: Alstria Office Reit Jahreszahlen 17:45 F: Carrefour Jahreszahlen 22:05 USA: Autodesk Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe A: EVN Jahreszahlen D: SAP Geschäftsbericht D: Aumann Jahreszahlen D: GFT Technologies Jahreszahlen D: Borussia Dortmund Jahreszahlen (endgültig) D: Jost-Werke Jahreszahlen D: Unitymedia Jahreszahlen F: Dassault Aviation Jahreszahlen I: Moncler Jahreszahlen I: Saipem Jahreszahlen IRL: CRH Jahreszahlen NL: Steinhoff Q1 Trading Update USA: Dell Technologies Q4-Zahlen Termine Konjunktur GB: Nach der Abstimmung über weitere Schritte im Brexit-Prozess im britischen Parlament 00.50 J: Industrieproduktion 01/19 (vorläufig) 00:50 J: Einzelhandel 01/19 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 01/19 08:45 F: Erzeugerpreise 01/19 08:45 F: Verbraucherpreise 02/19 (vorläufig) 08:45 F: BIP Q4/18 (vorläufig) 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 02/19 09:00 E: Verbraucherpreise 02/19 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 02/19 10:00 PL: BIP Q4/18 (endgültig) 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/19 11:00 I: Verbraucherpreise 02/19 (vorläufig) 12:00 P: Verbraucherpreise 02/19 (vorläufig) 12:00 P: BIP Q4/18 (endgültig) 14:00 USA: Fed Vice Chairman Richard Clarida hält eine Rede in Washington 14:00 D: Verbraucherpreise 02/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/18 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/18 (1. Veröffentlichung) 14:50 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede 15:00 B: BIP Q4/18 (endgültig) 15:45 USA: PMI Chicago 02/19 17:00 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält eine Rede 19:00 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede - Sonstige Termine 09:30 LU: EuGH-Generalanwalt äussert sich zu Telefon-Servicepflichten von Online-Händlern 10:30 D: Mediengespräch der Otto Group zum Thema E-Commerce, Hamburg 12:30 D: Open Lecture der European School of Management and Technology zum 20-jährigen Jubiläum des Euro, Berlin 18:30 D: Autovermieter Sixt stellt neue Mobilitätsplattform vor, München USA: Fortsetzung des Gipfels von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un E: Abschluss der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona

