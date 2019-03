07:30 D: Rheinmetall Jahreszahlen 08:00 GB: LSE Jahreszahlen 12:45 USA: Foot Locker Q4-Zahlen 17:00 GB: Linde plc Business Update Call - Termine Konjunktur 02:15 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede in New York 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 01/19 09:00 A: BIP Q4/18 (2. Veröffentlichung) 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 02/19 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/19 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 01/19 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/18 + 01/19 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/19 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 02/19 19:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Washington - Ohne Zeitangabe EU: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Litauen EU: S&P Ratingergebnis Rumänien - Sonstige Termine D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, Potsdam 11:00 D: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin EU: Informelles Treffen der EU-Digitalminister, Bukarest - Hinweis KR: Feiertag, Börse geschlossen

(AWP)