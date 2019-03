07:00 D: Brenntag Jahreszahlen (11.00 h Call) 07:00 D: TAG Immobilien Jahreszahlen 07:30 D: HelloFresh Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Dialog Semiconductor Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GB: Legal & General Group Jahreszahlen 10:00 D: Schaeffler Jahres-Pk, München 10:30 D: Schuler Bilanz-Pk, Göppingen - Ohne genaue Zeitangabe A: Andritz Jahreszahlen DK: Royal Unibrew Jahreszahlen I: Luxottica Jahreszahlen Termine Konjunktur CHN: China Institut Merics veröffentlicht Studie zu chinesischen Investitionen in Europa EU: EU-Handelskommissarin Malmström zur Entschärfung des Handelsstreits in Washington 11:00 F: OECD - Ökonomischer Ausblick 12:00 TR: Zentralbank Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/19 14:30 USA: Handelsbilanz 12/18 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book - Sonstige Termine 09:30 D: "Finanzplatztag" der "Börsen-Zeitung", Frankfurt u.a. mit Joachim Wuermeling (Bundesbank) und Elisabeth Roegele (Bafin) 11:00 D: Bilanz-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) u.a. mit DSGV-Präsident Helmut Schleweis, Frankfurt D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die etwa 200 000 Beschäftigten der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland D: Reisemesse ITB in Berlin (noch bis 10.3.) 09:30 h Pk Alltours 10:00 h Pk Verband Internet Reisevertrieb (VIR) 14:30 h Vorstellung der FUR-Reiseanalyse 15:00 h IPK World Travel Monitor

