Termine Unternehmen 07:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen 07:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: GFT Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Rib Software Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D RIB Software Jahreszahlen (endgültig) 10:30 D: Wüstenrot & Württembergische Jahres-Pk, Kornwestheim 11:00 D: Rhön-Klinikum Bilanz-Pk, Frankfurt 15:00 D: Villeroy & Boch Hauptversammlung, Merzig - Ohne genaue Zeitangabe I: Telecom Italia Hauptversammlung Termine Konjunktur GB: Die britische Premierministerin Theresa May will erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen 00:30 J: Arbeitslosenquote 02/19 00:50 J: Industrieproduktion 02/19 (vorab) 00:50 J: Einzelhandel 02/19 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 03/19 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 02/19 08:00 D: Index der Aussenhandelspreise 02/19 08:45 F: Konsumausgaben 02/19 08:45 F: Verbraucherpreise 03/19 (vorab) 09:00 E: BIP Q4/18 (endgültig) 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 02/19 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/19 10:00 PL: Verbraucherpreise 03/19 (vorläufig) 10:00 I: Erzeugerpreise 02/19 10:30 GB: BIP Q4/18 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 03/19 (vorab) 11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 01/19 11:00 I: Verbraucherpreise 03/19 (vorab) 12:00 P: Industrieproduktion 02/19 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/19 14:45 USA: Chicago PMI 03/19 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/19 15:00 USA: Neubauverkäufe 02/19 15:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede in New York 17:05 USA: Fed-Gouverneur Quarles hält eine Rede in New York - Sonstige Termine 10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Hannover 11:00 D: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses ---------- SONNTAG, DEN 31. MÄRZ 2019 Termine Konjunktur CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 ----------

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

(AWP)