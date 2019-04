Termine Unternehmen 10:00 D: Dekabank Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: Steag Bilanz-Pk, Essen 14:00 CH: Kudelski Hauptversammlung 15:00 USA: Bank of New York Mellon Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe D: Bauer Capital Markets Day D: Wacker Neuson Capital Markets Day, München USA: Google-Cloud-Konferenz Next ?19, San Francisco Termine Konjunktur F: OECD stellt Wirtschaftsstudie für Frankreich vor 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 02/19 11:00 GR: Industrieproduktion 02/19 - Sonstige Termine D: Beginn Internationale Energiewende-Konferenz 10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil- Holding 2007/2008, Hannover USA: US-Präsident Donald Trump empfängt den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi im Weissen Haus B: EU-China-Gipfeltreffen in Brüssel

