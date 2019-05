Termine Unternehmen 07:00 DEU: Stratec Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DEU: Vapiano Q1-Zahlen und Jahreszahlen (endgültig) 09:00 DEU: OHB Hauptversammlung, Bremen 10:30 DEU: Akasol Hauptversammlung, Darmstadt 10:30 DEU: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Va-Q-tec Hauptversammlung, Würzburg - Ohne genaue Zeitangabe DNK: A.P. Moeller-Maersk Q1-Zahlen USA: Foot Locker Q1-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04719 07:30 JPN: All Industry Activity Index 03/19 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/19 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 (vorab) 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/19 Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Portugal EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien - Sonstige Termine GBR: Entwicklung in der innenpolitischen Krise in Grossbritannien - Premierministerin Theresa May nennt möglicherweise Datum für Rücktritt EUR: Zweiter Tag der Europawahl (bis 26.5.19) DEU: Weltverkehrsforum der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD zum Thema "Verkehr für eine Welt im Wandel" (bis 24.05.2019), Leipzig

