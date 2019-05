Termine Unternehmen 08:00 DEU: Brain Biotech Halbjahreszahlen 08:00 HUN: Wizz Air Holding Jahreszahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/19 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/19 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 05/19 10:00 ITA: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/19 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/19 15:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/19 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig) 18:00 USA: Fed-Präsident von New-York, John Williams, hält eine Rede Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EUR: S6P Ratingergebnis Irland, Bulgarien, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich - Sonstige Termine DEU: Nach der Rede von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der US-Elite-Universität Havard - Deutschlandbesuch von US-Aussenminister Mike Pompeo CHN: Chinas Vizepräsident Wang Qishan zu Gast in Berlin USA: Pharma-Konferenz "ASCO" in Chiccago (bis 3.6.19) CHN: Chinesische Sonderzölle auf Importe aus den USA im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar treten in Kraft

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)