08:00 DEU: Isra Vision Halbjahreszahlen (10.30 h Call) 10:00 DEU: Sixt Leasing Hauptversammlung, München 19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose - Ohne genaue Zeitangabe USA: Pkw-Absatz 05/19 USA: Pharmakonferenz ASCO 2019 (bis 4.6.), Chicago USA: Ende der Prüffrist für T-Mobile-US/Sprint-Übernahme Termine Konjunktur: 03:45 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, hält eine Rede 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (endgültig) 15:45 EUR: EZB Monatsbericht 05/19 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/19 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/19 18:40 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomsas Barkin, hält eine Rede 19:25 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede - Sonstige Termine DEU: BDI - Tag der deutschen Industrie (bis 4.6.19), Berlin USA: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Staatsbesuch in Grossbritannien

