10:00 DEU: Sixt Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Nordex Hauptversammlung, Rostock 10:00 DEU: Dermapharm Hauptversammlung, München 10:00 DEU: GFT Technologies Hauptversammlung, Stuttgart 11:30 DEU: Opel Pk zu weiterer Elektro-Strategie und Vorstellung des neuen Corsa 22:00 USA: Salesfoce.com Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: VDA / KBA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 05/19 DEU: Vonovia Capital Markets Day (bis 5.6.19) FRA: Hermes Hauptversammlung FRA: Renault-Verwaltungsrat debattiert über Fusionsangebot von Fiat Chrysler USA: Pharmakonferenz ASCO 2019 (bis 4.6.), Chicago USA: Navistar Q2-Zahlen USA: Tiffany & Co Q1-Zahlen Termine Konjunktur 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/19 11:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/19 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 04/19 11:00 GRC: BIP Q1/19 (endgültig) 11:30 EUR: Anleihe Laufzeit: 2030 Volumen: 0,5 Mrd EUR 14:30 USA: Fed-Präsident von New-York, John Williams, hält eine Rede 15:55 USA: Fed-Präsident Jerome Powell hält eine Rede 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/19 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 22:00 USA: Weltbank Halbjahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten - Sonstige Termine 09:00 DEU: Pk des Beratungsunternehmens zeb zur Vorstellung seiner aktuellen Bankenstudie, Frankfurt 09:30 DEU: Abschluss BDI - Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Kanzlerin Merkel, SPD-Chefin Nahles und Wirtschaftsminister Altmaier, Berlin 09:30 DEU: DZ Bank - Kapitalmarktkonferenz u.a. mit dem Wirtschaftsweisen Volker Wieland sowie dem Chefvolkswirt und Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Klaus Wiener, Frankfurt 09:30 LUX: EuGH-Schlussanträge zur Frage, ob Facebo 10:00 DEU: Lizenz-Streit um Cholesterinsenker vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Der Pharmahersteller Sanofi-Aventis Deutschland und der US-Biotech-Konzern Amgen konkurrieren mit ihren Arzneimitteln Praluent und Repatha. 10:30 DEU: Pk Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe zu Geschäftsentwicklung und Expansion, Frankfurt 11:00 DEU: Pk des Reiseveranstalters Alltours zur Geschäftsentwicklung und dem Winterprogramm 2019/2020, Düsseldorf 13:15 DEU: Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU unter dem Motto "Neuer Aufbruch für Deutschland und Europa", Berlin 18:30 DEU: Gesprächsreihe "Klartext" zum Thema "Deutschland - Reformen oder Stillstand?" u. a. mit Clemens Fuest, Präsident des ifo Institutes DEU: Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstagung mit US-Botschafter Richard Grenell und dem Chef der DIHK, Martin Wansleben, Potsdam USA: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Staatsbesuch in Grossbritannien

(AWP)