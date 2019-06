TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine Jahreszahlen + Bilanz-Pk (10.00 h), Wien 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/19 10:00 DEU: DWS Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische Hauptversammlung, Ludwigsburg 10:00 DEU: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Bad Neustadt a.d. Saale 10:00 DEU: Cewe Stiftung Hauptversammlung, Oldenburg 11:30 DEU: dbAccess-Investorenkonferenz der Deutschen Bank u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Berlin 14:00 DEU: Krones Hauptversammlung, Neutraubling TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Zweiter und letzter Tag Vonovia Capital Markets Day DEU: Deutsche Börse - Überprüfung der Zusammensetzung der Aktienindizes NOR: Norsk Hydro Q1-Zahlen USA: Campbell Soup Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Nikkei PMI Dienste 05/19 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/19 09:15 ESP: PMI Dienste 05/19 09:45 ITA: PMI Dienste 05/19 09:50 FRA: PMI Dienste 05/19 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 05/19 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 05/19 (endgültig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/19 11:00 ERU: Erzeugerpreise 04/19 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/19 15:45 USA: Markit PMI Dienste 05/19 (endgültig) 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/19 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: ING-Deutschland-Chefvolkswirt Brzeski gibt Konjunkturausblick für Deutschland und Europa, Frankfurt 12:00 DEU: Vortrag Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer zum Thema: "Banken versus Börsen: Unterschiede in der strategischen Wettbewerbsarena", Ffm. 13:00 DEU: Auftaktveranstaltung zum Kooperationsprojekt Power2Power u. a. mit Infineon-Chef Reinhard Ploss, Dresden 16:00 DEU: Jubiläumsveranstaltung "Tradition und Innovation - 250 Jahre Pfandbrief" u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Frankfurt 19:00 DEU: Kongress Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) (am 5.6.), und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Grünen-Chefin Annalena Baerbock (am 6.6.), Berlin DNK: Parlamentswahlen EUR: Die EU-Kommission befindet voraussichtlich über Haushaltsentwürfe und -entwicklungen der Eurostaaten

