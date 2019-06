07:30 DEU: Vapiano Jahreszahlen und Q1-Zahlen 08:30 SWE: Volvo AB Investor Day 08:30 USA: General Electric Investor Day 10:00 DEU: Wirecard Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Knorr Bremse Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Controtec Sustainable Hauptversammlung, Mainburg 10:00 DEU: Deutsche Wohnen Hauptversammlung, Berlin 10.00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik Hauptversammlung, Hamburg 10:00 DEU: Bijou Brigitte Hauptversammlung, Hamburg 11:00 DEU: Oetker Bilanz-Pk, Bielefeld 11:00 DEU: Schaltbau Holding Hauptversammlung, München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Steinhoff Jahreszahlen SWE: Saab Investor Meeting Day GBR: Tesco Capital Markets Day USA: Adobe Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/19 08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/19 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 05/19 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/19 10:00 DEU: Pk ifo Konjunktur-Prognose Sommer 2019 für 2019/2020, Berlin 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/19 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/19 14:30 USA: Baubeginne- und genehmgiungen 05/19 - Sonstige Termine 08:30 DEU: Start Tarifrunde Chemie 2019, Hannover 09:00 DEU: S&P-Veranstaltung zum Einfluss von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) auf die Kreditbewertung 09:30 LUX: EuGH urteilt über deutsche Pkw-Maut, Luxemburg 09:30 DEU: Tag der Bauindustrie 2019 "[R]Evolution Bau 2030" mit Hauptversammlung u.a. mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Berlin 09:30 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Klimaziele im Energiesektor 09:30 DEU: Konferenz "Frankfurt Main Finance". Erwartet werden u.a. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Privatkundenchef Frank Strauss und DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese, Frankfurt 10:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Dürfen Banken fürs Einzahlen und Abheben am Schalter eine Extra-Gebühr kassieren? 11:00 DEU: Creditreform-Pk zu "Insolvenzen in Deutschland" FRA: 53. Luftfahrtausstellung in Le Bourget bei Paris (bis 23.6.19) DEU: Beginn Klausurtagung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn LUX: EuGH urteilt über deutsche Pkw-Maut DEU: Tag der deutschen Bauindustrie, Berlin EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

