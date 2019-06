Termine Unternehmen 08:00 GBR: Dixons Carphone Jahreszahlen 10:00 DEU: HelloFresh Hauptversammlung, Berlin 12:00 LUX: ADO Properties Hauptversammlung 13:30 USA: Delta Air Lines Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe NLD: Qiagen Investor Day, New York USA: Merck & Co Investor Day Termine Konjunktur DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht JPN: BoJ Zinsentscheid 07:30 JPN: All Industry Activity Index 04/19 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/19 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/19 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 06/19 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/19 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/19 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 05/19 - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Kfz-Haftpflicht EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs -Zentrales Thema für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen ist die Besetzung von Brüsseler Spitzenposten für die nächsten Jahre, vor allem das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Zudem wird die Strategische Agenda der EU bis 2024 beraten. CHN: Chinas Präsident Xi Jinping besucht erstmals Nordkorea THA: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Bangkok FRA: 53. Luftfahrtausstellung in Le Bourget bei Paris (bis 23.6.19)

(AWP)