09:00 DEU: aap Implantate Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Tele Columbus Hauptversammlung, Berlin 22:30 USA: Teilergebnisse des Banken-Stresstests Termine Konjunktur 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/19 02:30 JPN: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/19 (vorläufig) 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Stromeinspeisung Q1/19 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/19 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe undDienste 06/19 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/19 (vorläufig) 10:00 POL: Industrieproduktion 05/19 10:00 ESP: Handelsbilanz 05/19 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/19 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/19 - Sonstige Termine DEU: Grosser Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) FRA: 53. Luftfahrtausstellung in Le Bourget bei Paris (bis 23.6.19) CHN: Zweiter und letzter Tag des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Nordkorea

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

bwi/

(AWP)