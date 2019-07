Termine Unternehmen 07:00 DEU: Cropenergies Q1-Zahlen 10:00 DEU: Autozulieferer Mahle Pk zu Produktneuheiten, Stuttgart 14:00 FRA: Alstom Hauptversammlung 17:30 CHE: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 06/19 19:00 USA: Levi Strauss & Co Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Bouygues Hauptversammlung USA: Bed Bath & Beyond Q1-Zahlen TERMNINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/19 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/19 08:45 FRA: Industrieproduktion 05/19 10:00 ITA: Industrieproduktion 05/19 10:30 GBR: Industrieproduktion 05/19 10:30 GBR: Handelsbilanz 05/19 11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/19 11:00 GRC: Industrieproduktion 05/19 11:30 DEU. Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel (05719 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19.6.19 - Sonstige Termine DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

