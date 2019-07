Termine Unternehmen 07:00 DEU: Südzucker Q1-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut Q3-Umsstz 07:30 DEU: Gerresheimer Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DNK: DNB Q2-Zahlen 10:00 DEU: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg 10:30 DEU: Pk genossenschaftliche Finanzgruppe zu konsolidiertem Jahresabschluss mit der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, und den BVR-Vorstandsmitgliedern Gerhard Hofmann und Andreas Martin, Ffm. 11:00 DEU: Audi Absatz 1. Halbjahr 2019 13:00 USA: Fastenal Q2-Zahlen 13:00 DEU: Lufthansa Verkehrszahlen 06/19 15:00 DEU: Pk Veltins mit Daten zum deutschen Biermarkt im ersten Halbjahr - Ohne genaue Zeitangabe DNK: Bang & Olufsen Jahreszahlen DEU: Volkswagen Aufsichtsrat-Sitzung zu Ford-Kooperation DEU: Axel Springer Stellungnahme AR und Vorstand zum KKR-Übernahmeangebot Termine Konjunktur 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zum überwiegenden Lebensunterhalt der Bevölkerung im Jahr 2018 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/19 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/19 (endgültig) 11:30 GBR: BoE Veröffentlichung Financial Stability Report 12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/19 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 6.6.19 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 06/19 16:00 USA: Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:10 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 18:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 18:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Vizepräsident Randal Quarles hält eine Rede in Washington 19:30 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 21:45 USA: US-Präsident Trump spricht bei einem Social-Media-Gipfel im Weissen Haus 23:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede - Sonstige Termine 09:00 DEU: Voraussichtlich Entscheidung im Schadenersatzprozess des Zulieferers Prevent gegen Daimler, Stuttgart 09:30 EUR: EU-Gericht urteilt über die umstrittene Chemikalie Bisphenol A 09:30 EUR: EuGH urteilt über Passagierrechte bei Flugverspätungen GBR: Weitere Vorstellungsrunden der Kandidaten für die Nachfolge von Theresa May DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den USA FRA: Senat stimmt endgültig über nationale Digitalsteuer in Frankreich ab 12:00 DEU: Netzwerk Gerechter Welthandel protestiert vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen gegen das Ceta-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, Stuttgart

