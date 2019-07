Termine Unternehmen 00:30 AST: BHP Billiton Jahres-Produktionsbericht 07:00 NLD: ASML Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 Q2-Zahlen 07:30 NLD: TomTom Q2-Zahlen 07:30 SWE: Ericsson Q2-Zahlen 08:00 SWE: SKF Q2-Zahlen 12:00 SWE: Alfa Laval Q2-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM Q2-Zahlen 22:00 USA: Alcoa Q2-Zahlen 22:05 USA: Netflix Q2-Zahlen 22:30 USA: Ebay Q2-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AST: Cimic Q2-Zahlen SWE: Investor Q2-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken Q2-Zahlen USA: Bank of New York Mellon Q2-Zahlen USA: US Bancorp Q2-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 05/19 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 06/19 10:00 ITA: Industrieaufträge 05/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 06/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/19 11:30 DEU: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 06/19 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:30 USA: Fed-Präsidentin von Kansas, Esther George, hält eine Rede 20:00 USA: Fed Beige Book - Sonstige Termine 12:00 DEU: Verhandlung zur Schadenersatzklage von DocMorris gegen die Apothekerkammer Nordrhein 12:30 DEU: Krankenkassen diskutieren über "Gesundheit 4.0 - wie digital wird die medizinische Zukunft?", Stuttgart FRA: Treffen der G7-Finanzminister zur Vorbereitung auf den G7-Gipfel in Biarritz im August (bis 18.07.2019). FRA: Französische Nationalversammlung stimmt über Ceta-Abkommen ab CDN: Gipfeltreffen EU-Kanada, Montreal GBR: Letzte Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Nachfolge von Theresa May in London

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)