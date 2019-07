Termine Unternehmen 06:00 SWE: Volvo Cars Q2-Zahlen 07:00 DEU: SAP Q2-Zahlen 07:00 DNK: Trelleborg Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB Q2-Zahlen 07:30 CHE: Richemont Trading Update Q1/19 07:30 DEU: Zooplus Q2-Umsatz 07:30 FRA: Remy Cointreau Q1-Umstz 08:00 DEU: Zooplus Q2-Umsatz 08:00 DNK: Danske Bank Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet Q3 Trading Statement 08:00 GBR: Thomas Cook Q3 Trading Statement 08:00 GBR: Royal Mail Q1 Trading Statement 11:55 USA: UnitedHealth Q2-Zahlen 12:00 USA: Danaher Q2-Zahlen 12:30 FIN: Kone OYJ Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley Q2-Zahlen 22:00 USA: Microsoft Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: BMW AR-Sitzung (bis 19.7.19) FIN: Wartsila Q2-Zahlen FRA: Alstom Q1 Trading Statement GBR: Anglo American Q2 Production Report NOR: Aker Solutions Q2-Zahlen SWE: Elctrolux Q2-Zahlen SWE: Telia Q2-Zahlen USA: Honeywell Q2-Zahlen USA: Blackstone Group Q2-Zahlen USA: Etrade Q2-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/19 10:00 PLD: Industrieproduktion 06719 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/19 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:30 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 16:00 USA: Frühindikator 06/19 20:15 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede - Sonstige Termine 10:00 DEU: BGH verhandelt über "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 14:00 DEU: Weiterer Verhandlungstermin im Schadenersatzprozess des Zulieferers Prevent gegen Daimler. FRA: Abschluss G7-Finanzministertreffen zur Vorbereitung auf den G7-Gipfel in Biarritz (ab 17.07.) FIN: Informelles Treffen der EU-Innenminister, Helsinki

