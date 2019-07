Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fresenius Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC Q2-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Lufthansa Q2-Zahlen (Call 11.00 h) 07:00 DEU: Delivery Hero Q2 Trading Statement (Call 10.00 h) 07:00 FRA: Capgemini Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Grenke Q2-Zahlen (endgültig) (Call 11.30 H) 07:20 FRA: Air Liquide Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Siemens Gamesa Q3-Zahlen 07:30 GBR: Dialog Semiconductor Q2-Zahlen (endgültig) (Call 10.30 h) 07:30 FRA: Rexel Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Bayer Q2-Zahlen 08:00 GBR: BP Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Centrica Q2-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony Q1-Zahlen 08:00 KOR: LG Electronics Q2-Zahlen (endgültig) 08:00 DEU: Man SE Halbjahreszahlen 08:15 DEU: DMG Mori Q2-Zahlen 08:30 FRA: Engie Halbjahreszahlen 09:00 JPN: Nintendo Q1-Zahlen 11:00 DEU: Munich Re veröffentlicht weltweite Naturkatastrophenschäden im ersten Halbjahr 2019 12:25 USA: Eli Lilly Q2-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co Q2-Zahlen 12:55 USA: Under Armour Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 18:00 FRA: L'Oreal Halbjahreszahlen 22:00 NLD: Qiagen Q2-Zahlen (endgültig) 22:05 USA: Mondelez Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Palfinger Q2-Zahlen CAN: Nutrien Q2-Zahlen CHN: Huawei Halbjahreszahlen ESP: Enagas Q2-Zahlen ESP: Ferrovial Halbjahreszahlen ITA: De Longhi Halbjahreszahlen USA: Altria Group Q2-Zahlen USA: Mastercard Q2-Zahlen USA: Conoco Phillips Q2-Zahlen USA: Gilead Sciences Q2-Zahlen USA: Amgen Q2-Zahlen USA: Corning Q2-Zahlen USA: Electronic Arts Q1-Zahlen Termine Konjunktur JPN: BoJ Zinsentscheid USA/CHN: US-Delegation zu neuen Gesprächen über Handelsstreit in China erwartet 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 06/19 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/19 (vorläufig) 07:30 FRA: BIP Q2/19 (vorläufig) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/19 08:45 FRA: Konsumausgaben 06/19 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/19 09:00 AUT: BIP Q2/19 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 07/19 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/19 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/19 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/19 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 2 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 07/19 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/19 15:00 BEL: BIP Q2/19 (vorläufig) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen - Sonstige Termine 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Europäischen Bankenunion, Karlsruhe

(AWP)