- Ohne genaue Zeitangabe DEU: Volkswagen Konzern, Absatz 07/19 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen USA: Deere & Co, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Destatis Übertragenes Vermögen durch Erbschaft und Schenkung 2018 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/19 15:00 BEL: Handelsbilanz 06/19 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/19 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/19 (vorläufig) Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande EUR: DBRS Ratingergebnis Belgien, Österreich EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn - Sonstige Termine 11:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zu "Klimaschutz im Luftverkehr" 11:00 DEU: Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) informiert zum "Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien" DEU: Internationale Blockchance Conference "The Future of Social Economics", Hamburg

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)