TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (endgültig) 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: DZ Bank Halbjahreszahlen 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Wuppertal 11:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung, Berlin - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Deutsche Börse - Indizes-Änderungen vom 26.8.2019 werden wirksam MDax rein: Cancom, MDax raus: Axel Springer SDax rein: Instone Real Estate, SDax raus: Cancom DEU: Hermle, Q2-Zahlen FRA: Givaudan, Investorentreffen LUX: Eurofins Scientific, Halbjahreszahlen NLD: Steinhoff Q3 Trading Update USA: Best Buy, Q2-Zahlen USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 08:45 FRA: BIP Q2/19 (endgültig) 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachen 08/19 09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/19 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/19 10:00 ITA: Industrieaufträge 06/19 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/19 11:00 ITA: Erzeugerpreise 07/19 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/19 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/19 (2. Schätzung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/19 (2. Schätzung) 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 07/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/19 - Sonstige Termine 10:00 DEU: Pk Paritätischer Gesamtverband zum Jahresgutachten zur sozialen Lage in Deutschland, Berlin 10:00 DEU: Pk zur Präsentation der Mitteldeutschen Markenstudie 2019, Leipzig 13:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner zum Erntebericht 2019 und "Wald im Klimawandel", Berlin 11:00 DEU: IFA Vorab-Pk. Die Messe-Veranstalter geben Marktzahlen der Branche und einen Ausblick auf die Neuheiten und Trends der IFA im September (6. bis 11.9.) in Berlin bekannt. 13:14 DEU: Griechischer Premier Kyriakos Mitsotakis in Berlin - gemeinsame Pk mit Bundeskanzlerin Merkel 16:00 DEU: Gericht verkündet Entscheidung im Streit um Stromrestmengen aus dem AKW Krümmel zwischen PreussenElektra und Vattenfall, Hamburg FIN: Informelles EU-Aussenministertreffen, Helsinki

